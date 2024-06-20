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Задачи рекламной индустрии в 2024 году обсудят на конференции в Москве - РИА Новости, 20.06.2024
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17:21 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/industriya-1954323875.html
Задачи рекламной индустрии в 2024 году обсудят на конференции в Москве
Задачи рекламной индустрии в 2024 году обсудят на конференции в Москве - РИА Новости, 20.06.2024
Задачи рекламной индустрии в 2024 году обсудят на конференции в Москве
Конференция AdIndex City Conference, посвященная трендам на российском рекламном рынке, состоится 26 июня в Москве, сообщают организаторы. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:21
2024-06-20T17:21
технологии
москва
билайн
мтс
столото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Конференция AdIndex City Conference, посвященная трендам на российском рекламном рынке, состоится 26 июня в Москве, сообщают организаторы. В числе участников мероприятия (18+) - директора по маркетингу и медиа "Озон", "М.Видео-Эльдорадо", "Т-Банк", "Билайн", "Вайлдберриз", МТС, "Столото", VK, "Ламода", "ИВИ" и других компаний. Они обсудят как создавать, упаковывать, монетизировать и распространять контент, как трансформируется рынок блогеров и какие изменения ждут рекламодателей, кто сегодня является амбассадором и лидером мнений среди молодежи. Также в фокусе внимания участников - вызовы, с которыми встретился в 2024 году маркетинг в сегментах перформанс-маркетинг, мобильный маркетинг, пиар, электронная коммерция и в сегменте малого и среднего бизнеса. Всего в рамках конференции запланировано 24 секции, 5 потоков, более 130 выступлений экспертов.
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Алёна Пава
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технологии, москва, билайн, мтс, столото
Технологии, Москва, Билайн, МТС, Столото

Задачи рекламной индустрии в 2024 году обсудят на конференции в Москве

© iStock.com / skynesherСпикер во время выступления на конференции
Спикер во время выступления на конференции - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© iStock.com / skynesher
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Конференция AdIndex City Conference, посвященная трендам на российском рекламном рынке, состоится 26 июня в Москве, сообщают организаторы.
В числе участников мероприятия (18+) - директора по маркетингу и медиа "Озон", "М.Видео-Эльдорадо", "Т-Банк", "Билайн", "Вайлдберриз", МТС, "Столото", VK, "Ламода", "ИВИ" и других компаний.
Они обсудят как создавать, упаковывать, монетизировать и распространять контент, как трансформируется рынок блогеров и какие изменения ждут рекламодателей, кто сегодня является амбассадором и лидером мнений среди молодежи. Также в фокусе внимания участников - вызовы, с которыми встретился в 2024 году маркетинг в сегментах перформанс-маркетинг, мобильный маркетинг, пиар, электронная коммерция и в сегменте малого и среднего бизнеса.
Всего в рамках конференции запланировано 24 секции, 5 потоков, более 130 выступлений экспертов.
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