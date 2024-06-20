https://ria.ru/20240620/industriya-1954323875.html

Задачи рекламной индустрии в 2024 году обсудят на конференции в Москве

Задачи рекламной индустрии в 2024 году обсудят на конференции в Москве - РИА Новости, 20.06.2024

Задачи рекламной индустрии в 2024 году обсудят на конференции в Москве

Конференция AdIndex City Conference, посвященная трендам на российском рекламном рынке, состоится 26 июня в Москве, сообщают организаторы. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:21

2024-06-20T17:21

2024-06-20T17:21

технологии

москва

билайн

мтс

столото

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Конференция AdIndex City Conference, посвященная трендам на российском рекламном рынке, состоится 26 июня в Москве, сообщают организаторы. В числе участников мероприятия (18+) - директора по маркетингу и медиа "Озон", "М.Видео-Эльдорадо", "Т-Банк", "Билайн", "Вайлдберриз", МТС, "Столото", VK, "Ламода", "ИВИ" и других компаний. Они обсудят как создавать, упаковывать, монетизировать и распространять контент, как трансформируется рынок блогеров и какие изменения ждут рекламодателей, кто сегодня является амбассадором и лидером мнений среди молодежи. Также в фокусе внимания участников - вызовы, с которыми встретился в 2024 году маркетинг в сегментах перформанс-маркетинг, мобильный маркетинг, пиар, электронная коммерция и в сегменте малого и среднего бизнеса. Всего в рамках конференции запланировано 24 секции, 5 потоков, более 130 выступлений экспертов.

https://ria.ru/20240409/reklama-1938853431.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, билайн, мтс, столото