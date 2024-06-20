https://ria.ru/20240620/independent-1954281853.html

В Британии второй кандидат в парламент стал фигурантом расследования

В Британии второй кандидат в парламент стал фигурантом расследования - РИА Новости, 20.06.2024

В Британии второй кандидат в парламент стал фигурантом расследования

Второй кандидат от правящей в Британии Консервативной партии стал фигурантом расследования из-за ставки на дату проведения всеобщих выборов в стране, сообщила в РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:44

2024-06-20T15:44

2024-06-20T15:44

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Второй кандидат от правящей в Британии Консервативной партии стал фигурантом расследования из-за ставки на дату проведения всеобщих выборов в стране, сообщила в четверг газета Independent. "Комиссия по азартным играм ведет расследование в отношении второго кандидата от тори за ставку на дату выборов", - говорится в статье.Речь идёт о Лоре Сондерс, которая баллотируется на должность депутата от одного из избирательных округов на юго-западе Британии, пишет Independent. На прошлой неделе также стало известно, что ставку на дату выборов в размере 100 фунтов сделал и парламентский помощник премьер-министра Крейг Уильямс, в его отношении тоже началось расследование. Отмечается, что Сондес является супругой директора Консервативной партии по кампаниям Тони Ли. По информации телеканала ITV, после сообщений о проверке в отношении его жены он взял отпуск, несмотря на то что до выборов остаётся две недели. Комиссия по азартным играм также изучает его действия на предмет возможных нарушений, сказано в материале. Накануне британские СМИ сообщили, что полицейский из личной охраны премьера Великобритании Риши Сунака был задержан из-за предполагаемых ставок на дату выборов в стране. Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в муниципальных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.

https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html

https://ria.ru/20240314/sunak-1932984945.html

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в мире, великобритания, риши сунак