https://ria.ru/20240620/independent-1954281853.html
В Британии второй кандидат в парламент стал фигурантом расследования
В Британии второй кандидат в парламент стал фигурантом расследования - РИА Новости, 20.06.2024
В Британии второй кандидат в парламент стал фигурантом расследования
Второй кандидат от правящей в Британии Консервативной партии стал фигурантом расследования из-за ставки на дату проведения всеобщих выборов в стране, сообщила в РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:44
2024-06-20T15:44
2024-06-20T15:44
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Второй кандидат от правящей в Британии Консервативной партии стал фигурантом расследования из-за ставки на дату проведения всеобщих выборов в стране, сообщила в четверг газета Independent. "Комиссия по азартным играм ведет расследование в отношении второго кандидата от тори за ставку на дату выборов", - говорится в статье.Речь идёт о Лоре Сондерс, которая баллотируется на должность депутата от одного из избирательных округов на юго-западе Британии, пишет Independent. На прошлой неделе также стало известно, что ставку на дату выборов в размере 100 фунтов сделал и парламентский помощник премьер-министра Крейг Уильямс, в его отношении тоже началось расследование. Отмечается, что Сондес является супругой директора Консервативной партии по кампаниям Тони Ли. По информации телеканала ITV, после сообщений о проверке в отношении его жены он взял отпуск, несмотря на то что до выборов остаётся две недели. Комиссия по азартным играм также изучает его действия на предмет возможных нарушений, сказано в материале. Накануне британские СМИ сообщили, что полицейский из личной охраны премьера Великобритании Риши Сунака был задержан из-за предполагаемых ставок на дату выборов в стране. Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в муниципальных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.
https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html
https://ria.ru/20240314/sunak-1932984945.html
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в мире, великобритания, риши сунак
В мире, Великобритания, Риши Сунак
В Британии второй кандидат в парламент стал фигурантом расследования
Independent: Сондерс стала фигурантом расследования из-за ставки на дату выборов
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости.
Второй кандидат от правящей в Британии Консервативной партии стал фигурантом расследования из-за ставки на дату проведения всеобщих выборов в стране, сообщила в четверг газета Independent
.
«
"Комиссия по азартным играм ведет расследование в отношении второго кандидата от тори за ставку на дату выборов", - говорится в статье.
Речь идёт о Лоре Сондерс, которая баллотируется на должность депутата от одного из избирательных округов на юго-западе Британии, пишет Independent. На прошлой неделе также стало известно, что ставку на дату выборов в размере 100 фунтов сделал и парламентский помощник премьер-министра Крейг Уильямс, в его отношении тоже началось расследование.
Отмечается, что Сондес является супругой директора Консервативной партии по кампаниям Тони Ли. По информации телеканала ITV, после сообщений о проверке в отношении его жены он взял отпуск, несмотря на то что до выборов остаётся две недели. Комиссия по азартным играм также изучает его действия на предмет возможных нарушений, сказано в материале.
Накануне британские СМИ сообщили, что полицейский из личной охраны премьера Великобритании Риши Сунака был задержан из-за предполагаемых ставок на дату выборов в стране.
Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в муниципальных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.