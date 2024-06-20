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В Троице-Сергиевой лавре ждут "Троицу" Рублева, сообщил источник - РИА Новости, 20.06.2024
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16:13 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ikona-1954293962.html
В Троице-Сергиевой лавре ждут "Троицу" Рублева, сообщил источник
В Троице-Сергиевой лавре ждут "Троицу" Рублева, сообщил источник - РИА Новости, 20.06.2024
В Троице-Сергиевой лавре ждут "Троицу" Рублева, сообщил источник
В иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры уже установлен киот (капсула) для иконы "Троица" Андрея Рублева, рассказал РИА Новости источник в Русской... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:13
2024-06-20T16:13
день святой троицы
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры уже установлен киот (капсула) для иконы "Троица" Андрея Рублева, рассказал РИА Новости источник в Русской православной церкви. "Киот (капсулу) для "Троицы" Рублева уже установили в иконостасе Троицкого собора лавры. Киот располагается на месте, где раньше была копия "Троицы" Рублева", - сказал собеседник агентства. Ранее источник в Русской православной церкви сообщил РИА Новости, что икону "Троица" Андрея Рублева планируют привезти в Свято-Троицкую Сергиеву лавру к празднику Святой Троицы, который в этом году встречают 23 июня. В Русской церкви богослужебный суточный круг начинается вечером накануне и фактически праздники встречают уже во время вечернего богослужения. Всенощное бдение, согласно расписанию на сайте лавры, состоится 22 июня в 18.00. Ожидается, что уже в субботу 22 июня к вечернему богослужению в Троице-Сергиевой лавре соберется немало паломников. Кульминацией торжеств станет Божественная литургия в лавре в воскресенье 23 июня. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. А 5 января 2024 к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя, где находится до сих пор. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. А в июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, в которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
https://ria.ru/20240617/ikona-1953484984.html
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день святой троицы
День Святой Троицы
В Троице-Сергиевой лавре ждут "Троицу" Рублева, сообщил источник

Источник: в Троице-Сергиевой лавре установили киот для иконы "Троица" Рублева

© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкРепродукция иконы Андрея Рублева "Троица Ветхозаветная"
Репродукция иконы Андрея Рублева Троица Ветхозаветная - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вдовин
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Репродукция иконы Андрея Рублева "Троица Ветхозаветная". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры уже установлен киот (капсула) для иконы "Троица" Андрея Рублева, рассказал РИА Новости источник в Русской православной церкви.
"Киот (капсулу) для "Троицы" Рублева уже установили в иконостасе Троицкого собора лавры. Киот располагается на месте, где раньше была копия "Троицы" Рублева", - сказал собеседник агентства.
Икона-список Богоматерь Владимирская XIX века, вывезенная во спасение из Храма Христа Спасителя перед его разрушением в 1931 году - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Москве нашли икону, спасенную из взорванного храма Христа Спасителя
17 июня, 17:36
Ранее источник в Русской православной церкви сообщил РИА Новости, что икону "Троица" Андрея Рублева планируют привезти в Свято-Троицкую Сергиеву лавру к празднику Святой Троицы, который в этом году встречают 23 июня. В Русской церкви богослужебный суточный круг начинается вечером накануне и фактически праздники встречают уже во время вечернего богослужения. Всенощное бдение, согласно расписанию на сайте лавры, состоится 22 июня в 18.00. Ожидается, что уже в субботу 22 июня к вечернему богослужению в Троице-Сергиевой лавре соберется немало паломников. Кульминацией торжеств станет Божественная литургия в лавре в воскресенье 23 июня.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. А 5 января 2024 к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя, где находится до сих пор. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. А в июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, в которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.
Икона Святая Троица Андрея Рублева - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"Троицу" Рублева можно будет увидеть в дополненной реальности
19 июня, 00:11
 
День Святой Троицы
 
 
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