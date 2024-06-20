https://ria.ru/20240620/ikona-1954293962.html

В Троице-Сергиевой лавре ждут "Троицу" Рублева, сообщил источник

В Троице-Сергиевой лавре ждут "Троицу" Рублева, сообщил источник - РИА Новости, 20.06.2024

В Троице-Сергиевой лавре ждут "Троицу" Рублева, сообщил источник

В иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры уже установлен киот (капсула) для иконы "Троица" Андрея Рублева, рассказал РИА Новости источник в Русской... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:13

2024-06-20T16:13

2024-06-20T16:13

день святой троицы

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры уже установлен киот (капсула) для иконы "Троица" Андрея Рублева, рассказал РИА Новости источник в Русской православной церкви. "Киот (капсулу) для "Троицы" Рублева уже установили в иконостасе Троицкого собора лавры. Киот располагается на месте, где раньше была копия "Троицы" Рублева", - сказал собеседник агентства. Ранее источник в Русской православной церкви сообщил РИА Новости, что икону "Троица" Андрея Рублева планируют привезти в Свято-Троицкую Сергиеву лавру к празднику Святой Троицы, который в этом году встречают 23 июня. В Русской церкви богослужебный суточный круг начинается вечером накануне и фактически праздники встречают уже во время вечернего богослужения. Всенощное бдение, согласно расписанию на сайте лавры, состоится 22 июня в 18.00. Ожидается, что уже в субботу 22 июня к вечернему богослужению в Троице-Сергиевой лавре соберется немало паломников. Кульминацией торжеств станет Божественная литургия в лавре в воскресенье 23 июня. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. А 5 января 2024 к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя, где находится до сих пор. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. А в июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, в которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.

https://ria.ru/20240617/ikona-1953484984.html

https://ria.ru/20240619/troitsa-1953834289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

день святой троицы