https://ria.ru/20240620/gumpomosch-1954328438.html
Город Орел отправил три машины гуманитарного груза для бойцов СВО
Город Орел отправил три машины гуманитарного груза для бойцов СВО - РИА Новости, 20.06.2024
Город Орел отправил три машины гуманитарного груза для бойцов СВО
Три машины с гуманитарной помощью из Орла для бойцов спецоперации отправились в Луганскую Народную Республику, в составе груза – инструменты, маскировочные... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:36
2024-06-20T17:36
2024-06-20T17:36
надежные люди
орел
луганская народная республика
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954322515_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_8194b5ee569b62b9776466e6ea605d70.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Три машины с гуманитарной помощью из Орла для бойцов спецоперации отправились в Луганскую Народную Республику, в составе груза – инструменты, маскировочные сети, вода и продукты, сообщили в пресс-службе администрации города Орла. "В состав гуманитарного груза вошли ноутбуки для работы, дизельные генераторы, стройматериалы, газовые баллоны и плитки, рации, инструменты (шуруповерты, болгарки, сварочные аппараты, гидравлические домкраты) и расходные материалы, стиральные машинки с сушкой, масксети, резина на "Урал", спальники, форма и обувь, вода и продовольствие, нательное белье, гигиенические средства", – говорится в сообщении. По данным властей, гуманитарную помощь предстоит доставить в горячие точки спецоперации на рубежном, купянском и сватовском направлении, а также в один из госпиталей. Груз сопровождают сотрудники городской администрации. "Обороты не сбавляем. Спасибо всем горожанам, нашим предприятиям и бизнесу, которые помогают формировать эти посылки. Благодарим всех спонсоров! Эта работа велась, ведется и будет продолжаться до нашей полной Победы. Это все для наших ребят. Работайте, братья", – поделился заместитель мэра города Игорь Печерский, которого процитировала пресс-служба.
https://ria.ru/20240326/svechi-1935894525.html
орел
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954322515_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_9c554f13049dee7af410a1476daace6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел, луганская народная республика, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Орел, Луганская Народная Республика, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Три машины с гуманитарной помощью из Орла для бойцов спецоперации отправились в Луганскую Народную Республику, в составе груза – инструменты, маскировочные сети, вода и продукты, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.
«
"В состав гуманитарного груза вошли ноутбуки для работы, дизельные генераторы, стройматериалы, газовые баллоны и плитки, рации, инструменты (шуруповерты, болгарки, сварочные аппараты, гидравлические домкраты) и расходные материалы, стиральные машинки с сушкой, масксети, резина на "Урал", спальники, форма и обувь, вода и продовольствие, нательное белье, гигиенические средства", – говорится в сообщении.
По данным властей, гуманитарную помощь предстоит доставить в горячие точки спецоперации на рубежном, купянском и сватовском направлении, а также в один из госпиталей. Груз сопровождают сотрудники городской администрации.
"Обороты не сбавляем. Спасибо всем горожанам, нашим предприятиям и бизнесу, которые помогают формировать эти посылки. Благодарим всех спонсоров! Эта работа велась, ведется и будет продолжаться до нашей полной Победы. Это все для наших ребят. Работайте, братья", – поделился заместитель мэра города Игорь Печерский, которого процитировала пресс-служба.