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Город Орел отправил три машины гуманитарного груза для бойцов СВО - РИА Новости, 20.06.2024
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17:36 20.06.2024
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Город Орел отправил три машины гуманитарного груза для бойцов СВО
Город Орел отправил три машины гуманитарного груза для бойцов СВО - РИА Новости, 20.06.2024
Город Орел отправил три машины гуманитарного груза для бойцов СВО
Три машины с гуманитарной помощью из Орла для бойцов спецоперации отправились в Луганскую Народную Республику, в составе груза – инструменты, маскировочные... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:36
2024-06-20T17:36
надежные люди
орел
луганская народная республика
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Три машины с гуманитарной помощью из Орла для бойцов спецоперации отправились в Луганскую Народную Республику, в составе груза – инструменты, маскировочные сети, вода и продукты, сообщили в пресс-службе администрации города Орла. "В состав гуманитарного груза вошли ноутбуки для работы, дизельные генераторы, стройматериалы, газовые баллоны и плитки, рации, инструменты (шуруповерты, болгарки, сварочные аппараты, гидравлические домкраты) и расходные материалы, стиральные машинки с сушкой, масксети, резина на "Урал", спальники, форма и обувь, вода и продовольствие, нательное белье, гигиенические средства", – говорится в сообщении. По данным властей, гуманитарную помощь предстоит доставить в горячие точки спецоперации на рубежном, купянском и сватовском направлении, а также в один из госпиталей. Груз сопровождают сотрудники городской администрации. "Обороты не сбавляем. Спасибо всем горожанам, нашим предприятиям и бизнесу, которые помогают формировать эти посылки. Благодарим всех спонсоров! Эта работа велась, ведется и будет продолжаться до нашей полной Победы. Это все для наших ребят. Работайте, братья", – поделился заместитель мэра города Игорь Печерский, которого процитировала пресс-служба.
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орел, луганская народная республика, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Орел, Луганская Народная Республика, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Город Орел отправил три машины гуманитарного груза для бойцов СВО

© Фото : пресс-служба администрации города ОрлаГуманитарный груз из Орла для бойцов спецоперации в ЛНР
Гуманитарный груз из Орла для бойцов спецоперации в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Орла
Гуманитарный груз из Орла для бойцов спецоперации в ЛНР
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Три машины с гуманитарной помощью из Орла для бойцов спецоперации отправились в Луганскую Народную Республику, в составе груза – инструменты, маскировочные сети, вода и продукты, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.
«
"В состав гуманитарного груза вошли ноутбуки для работы, дизельные генераторы, стройматериалы, газовые баллоны и плитки, рации, инструменты (шуруповерты, болгарки, сварочные аппараты, гидравлические домкраты) и расходные материалы, стиральные машинки с сушкой, масксети, резина на "Урал", спальники, форма и обувь, вода и продовольствие, нательное белье, гигиенические средства", – говорится в сообщении.
По данным властей, гуманитарную помощь предстоит доставить в горячие точки спецоперации на рубежном, купянском и сватовском направлении, а также в один из госпиталей. Груз сопровождают сотрудники городской администрации.
"Обороты не сбавляем. Спасибо всем горожанам, нашим предприятиям и бизнесу, которые помогают формировать эти посылки. Благодарим всех спонсоров! Эта работа велась, ведется и будет продолжаться до нашей полной Победы. Это все для наших ребят. Работайте, братья", – поделился заместитель мэра города Игорь Печерский, которого процитировала пресс-служба.
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Надежные людиОрелЛуганская Народная РеспубликаСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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