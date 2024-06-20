https://ria.ru/20240620/gumpomosch-1954328438.html

Город Орел отправил три машины гуманитарного груза для бойцов СВО

Город Орел отправил три машины гуманитарного груза для бойцов СВО - РИА Новости, 20.06.2024

Город Орел отправил три машины гуманитарного груза для бойцов СВО

Три машины с гуманитарной помощью из Орла для бойцов спецоперации отправились в Луганскую Народную Республику, в составе груза – инструменты, маскировочные... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:36

2024-06-20T17:36

2024-06-20T17:36

надежные люди

орел

луганская народная республика

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Три машины с гуманитарной помощью из Орла для бойцов спецоперации отправились в Луганскую Народную Республику, в составе груза – инструменты, маскировочные сети, вода и продукты, сообщили в пресс-службе администрации города Орла. "В состав гуманитарного груза вошли ноутбуки для работы, дизельные генераторы, стройматериалы, газовые баллоны и плитки, рации, инструменты (шуруповерты, болгарки, сварочные аппараты, гидравлические домкраты) и расходные материалы, стиральные машинки с сушкой, масксети, резина на "Урал", спальники, форма и обувь, вода и продовольствие, нательное белье, гигиенические средства", – говорится в сообщении. По данным властей, гуманитарную помощь предстоит доставить в горячие точки спецоперации на рубежном, купянском и сватовском направлении, а также в один из госпиталей. Груз сопровождают сотрудники городской администрации. "Обороты не сбавляем. Спасибо всем горожанам, нашим предприятиям и бизнесу, которые помогают формировать эти посылки. Благодарим всех спонсоров! Эта работа велась, ведется и будет продолжаться до нашей полной Победы. Это все для наших ребят. Работайте, братья", – поделился заместитель мэра города Игорь Печерский, которого процитировала пресс-служба.

https://ria.ru/20240326/svechi-1935894525.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

орел, луганская народная республика, сво, гуманитарная помощь, благотворительность