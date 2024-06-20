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Оппозиция в парламенте Грузии объявила бойкот - РИА Новости, 20.06.2024
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12:17 20.06.2024 (обновлено: 12:21 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/gruziya-1954199906.html
Оппозиция в парламенте Грузии объявила бойкот
Оппозиция в парламенте Грузии объявила бойкот - РИА Новости, 20.06.2024
Оппозиция в парламенте Грузии объявила бойкот
Представители оппозиции в парламенте Грузии объявили бойкот и не присутствуют на заседаниях, где рассматривается пакет законопроектов о запрете... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:17
2024-06-20T12:21
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ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Представители оппозиции в парламенте Грузии объявили бойкот и не присутствуют на заседаниях, где рассматривается пакет законопроектов о запрете ЛГБТ*-пропаганды, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. В четверг парламент Грузии на комитетских заседаниях приступил к рассмотрению пакета законопроектов по указанному вопросу. "Очень жаль, что представители оппозиции вообще не присутствуют на заседании. Они находятся в режиме бойкота, однако не бойкотируют получение зарплаты. Такая у нас данность", - заявил Оханашвили на заседании. Председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе заявил, что отсутствие оппозиции на заседаниях означает, что они либо выступают против принятия этого закона, либо избегают ответственности. Оппозиционный депутат Роман Гоциридзе заявил журналистам, что он и его соратники считают рассматриваемый пакет законопроектов антиконституционным и потому отказываются принимать участие в обсуждении. Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" состоит из одного основного законопроекта и 18 вытекающих законопроектов. Авторами законопроектов являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Пакет подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смену пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки несовершеннолетнего однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой* Экстремистское движение, запрещенное в России
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в мире, грузия
В мире, Грузия
Оппозиция в парламенте Грузии объявила бойкот

Оппозиция в парламенте Грузии объявила бойкот обсуждению закона о запрете ЛГБТ*

© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
Пленарное заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Представители оппозиции в парламенте Грузии объявили бойкот и не присутствуют на заседаниях, где рассматривается пакет законопроектов о запрете ЛГБТ*-пропаганды, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.
В четверг парламент Грузии на комитетских заседаниях приступил к рассмотрению пакета законопроектов по указанному вопросу.
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"Очень жаль, что представители оппозиции вообще не присутствуют на заседании. Они находятся в режиме бойкота, однако не бойкотируют получение зарплаты. Такая у нас данность", - заявил Оханашвили на заседании.
Председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе заявил, что отсутствие оппозиции на заседаниях означает, что они либо выступают против принятия этого закона, либо избегают ответственности. Оппозиционный депутат Роман Гоциридзе заявил журналистам, что он и его соратники считают рассматриваемый пакет законопроектов антиконституционным и потому отказываются принимать участие в обсуждении.
Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" состоит из одного основного законопроекта и 18 вытекающих законопроектов. Авторами законопроектов являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Пакет подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смену пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки несовершеннолетнего однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой
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