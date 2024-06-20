https://ria.ru/20240620/gruziya-1954199179.html
В Грузии приступили к рассмотрению законопроекта о запрете ЛГБТ*-пропаганды
В Грузии приступили к рассмотрению законопроекта о запрете ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 20.06.2024
В Грузии приступили к рассмотрению законопроекта о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Парламент Грузии в четверг приступает к рассмотрению в комитетах пакета законопроектов о запрете ЛГБТ*-пропаганды, сообщает пресс-служба высшего... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:15
2024-06-20T12:15
2024-06-20T12:17
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ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Парламент Грузии в четверг приступает к рассмотрению в комитетах пакета законопроектов о запрете ЛГБТ*-пропаганды, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа страны. "Вопрос будет обсуждаться в комитете по юридическим вопросам, а также на совместном заседании четырех комитетов: по защите прав человека и гражданской интеграции, по образованию, науке и делам молодежи, отраслевой экономике и экономической политике, здравоохранению и социальным вопросам", - говорится в сообщении. размещенном на сайте грузинского парламента. Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" состоит из одного основного законопроекта и 18 вытекающих законопроектов. Авторами законопроектов являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Пакет подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смену пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки несовершеннолетнего однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен.*Экстремистское движение, запрещенное в России
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в мире, грузия
В Грузии приступили к рассмотрению законопроекта о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Парламент Грузии рассмотрит пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды
ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Парламент Грузии в четверг приступает к рассмотрению в комитетах пакета законопроектов о запрете ЛГБТ*-пропаганды, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа страны.
«
"Вопрос будет обсуждаться в комитете по юридическим вопросам, а также на совместном заседании четырех комитетов: по защите прав человека и гражданской интеграции, по образованию, науке и делам молодежи, отраслевой экономике и экономической политике, здравоохранению и социальным вопросам", - говорится в сообщении. размещенном на сайте грузинского парламента.
Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" состоит из одного основного законопроекта и 18 вытекающих законопроектов. Авторами законопроектов являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Пакет подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смену пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки несовершеннолетнего однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен.
*Экстремистское движение, запрещенное в России