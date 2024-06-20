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Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке - РИА Новости, 20.06.2024
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Твой бизнес
 
12:15 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/granty-1954199325.html
Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке
Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке - РИА Новости, 20.06.2024
Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке
Житель Камчатского края Александр Вершинин благодаря поддержке регионального центра "Мой бизнес", осуществляющего свою деятельность в рамках национального... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:15
2024-06-20T12:15
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твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
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камчатка
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Житель Камчатского края Александр Вершинин благодаря поддержке регионального центра "Мой бизнес", осуществляющего свою деятельность в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", получил два гранта, сообщает пресс-служба правительства региона. Строительная компания "Верон", генеральным директором которой является Вершинин, заручилась партнерством с одним из российских банков и теперь может работать с клиентами по ипотечной программе, что является гарантией выполнения поставленных задач. "Если говорить о помощи государства малым предприятиям страны, то через региональный центр "Мой бизнес" мы получили два гранта: один на покупку нужных инструментов, а вот уже второй был рассчитан на само предприятие – это оплата аренды, покупка оргтехники и продвижение компании", - рассказал Вершинин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что идея бизнеса – помочь жителям Камчатского края построить дом качественно и в нужные сроки. Компания, которая начала свою деятельность в Камчатском крае два года назад, существенно улучшила сферу строительства частных домов в регионе.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , камчатский край, камчатка
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Камчатский край, Камчатка

Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке

© Фото : правительство Камчатского краяПредприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке
Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : правительство Камчатского края
Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Житель Камчатского края Александр Вершинин благодаря поддержке регионального центра "Мой бизнес", осуществляющего свою деятельность в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", получил два гранта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Строительная компания "Верон", генеральным директором которой является Вершинин, заручилась партнерством с одним из российских банков и теперь может работать с клиентами по ипотечной программе, что является гарантией выполнения поставленных задач.
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"Если говорить о помощи государства малым предприятиям страны, то через региональный центр "Мой бизнес" мы получили два гранта: один на покупку нужных инструментов, а вот уже второй был рассчитан на само предприятие – это оплата аренды, покупка оргтехники и продвижение компании", - рассказал Вершинин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что идея бизнеса – помочь жителям Камчатского края построить дом качественно и в нужные сроки.
Компания, которая начала свою деятельность в Камчатском крае два года назад, существенно улучшила сферу строительства частных домов в регионе.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКамчатский крайКамчатка
 
 
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