https://ria.ru/20240620/granty-1954199325.html

Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке

Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке - РИА Новости, 20.06.2024

Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке

Житель Камчатского края Александр Вершинин благодаря поддержке регионального центра "Мой бизнес", осуществляющего свою деятельность в рамках национального... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:15

2024-06-20T12:15

2024-06-20T12:15

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Житель Камчатского края Александр Вершинин благодаря поддержке регионального центра "Мой бизнес", осуществляющего свою деятельность в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", получил два гранта, сообщает пресс-служба правительства региона. Строительная компания "Верон", генеральным директором которой является Вершинин, заручилась партнерством с одним из российских банков и теперь может работать с клиентами по ипотечной программе, что является гарантией выполнения поставленных задач. "Если говорить о помощи государства малым предприятиям страны, то через региональный центр "Мой бизнес" мы получили два гранта: один на покупку нужных инструментов, а вот уже второй был рассчитан на само предприятие – это оплата аренды, покупка оргтехники и продвижение компании", - рассказал Вершинин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что идея бизнеса – помочь жителям Камчатского края построить дом качественно и в нужные сроки. Компания, которая начала свою деятельность в Камчатском крае два года назад, существенно улучшила сферу строительства частных домов в регионе.

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камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , камчатский край, камчатка