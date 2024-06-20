https://ria.ru/20240620/granitsa-1954215759.html
ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией
ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией - РИА Новости, 20.06.2024
ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией
На белорусско-украинской границе фиксируется увеличение группировки украинских военных, в том числе сил спецподразделений ГУР, также концентрируется тяжелая... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:15
2024-06-20T13:15
2024-06-20T13:41
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. На белорусско-украинской границе фиксируется увеличение группировки украинских военных, в том числе сил спецподразделений ГУР, также концентрируется тяжелая техника, сообщил в четверг госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале."В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки министерства обороны Украины", - сообщает госпогранкомитет.Отмечается, что на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения."Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме и совместно с министерством обороны реагирует на изменение обстановки путем увеличения плотности прикрытия государственной границы, в том числе за счет возможностей оснащенных современным вооружением и военной техникой маневренных групп южного направления. Проводятся дополнительные мероприятия по разведке и контролю состояния режима государственной границы", - сообщает госпогранкомитет.В ведомстве отметили, что действия по обеспечению пограничной безопасности осуществляются в тесном взаимодействии с частями и соединениями вооруженных сил Белоруссии и направлены на недопущение нагнетания обстановки на границе и предупреждение провокаций. "Все они будут незамедлительно пресекаться субъектами обеспечения национальной безопасности", - сообщает госпогранкомитет Белоруссии.
https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942355683.html
https://ria.ru/20240604/ekspert-1950410028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Вооруженные силы Украины
ВСУ концентрируют технику на границе с Белоруссией
Госпогранкомитет Белоруссии: Украина концентрирует технику на северной границе
МИНСК, 20 июн - РИА Новости.
На белорусско-украинской границе фиксируется увеличение группировки украинских военных, в том числе сил спецподразделений ГУР, также концентрируется тяжелая техника, сообщил в четверг госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале
.
"В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки министерства обороны Украины", - сообщает госпогранкомитет.
Отмечается, что на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения.
"Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме и совместно с министерством обороны реагирует на изменение обстановки путем увеличения плотности прикрытия государственной границы, в том числе за счет возможностей оснащенных современным вооружением и военной техникой маневренных групп южного направления. Проводятся дополнительные мероприятия по разведке и контролю состояния режима государственной границы", - сообщает госпогранкомитет.
В ведомстве отметили, что действия по обеспечению пограничной безопасности осуществляются в тесном взаимодействии с частями и соединениями вооруженных сил Белоруссии и направлены на недопущение нагнетания обстановки на границе и предупреждение провокаций. "Все они будут незамедлительно пресекаться субъектами обеспечения национальной безопасности", - сообщает госпогранкомитет Белоруссии.