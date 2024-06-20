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ГД приняла в I чтении ввод акциз на никотиновое сырье и бестабачные смеси - РИА Новости, 20.06.2024
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15:07 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/gosduma-1954263451.html
ГД приняла в I чтении ввод акциз на никотиновое сырье и бестабачные смеси
ГД приняла в I чтении ввод акциз на никотиновое сырье и бестабачные смеси - РИА Новости, 20.06.2024
ГД приняла в I чтении ввод акциз на никотиновое сырье и бестабачные смеси
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит с 2025 года акцизы на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:07
2024-06-20T15:07
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит с 2025 года акцизы на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы, в том числе вводит новые акцизы. В частности, акциз на никотиновое сырье на 2025 год устанавливается в размере 2,2 рубля за миллиграмм, на 2026 год - 2,3 рубля, на 2027 год - 2,4 рубля; на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания - 925 рублей, 962 рубля и 1000 рублей за килограмм соответственно. Исходя из финансово-экономического обоснования, это позволит увеличить доходы федерального бюджета в 2025-2027 годах на 156 миллиардов рублей, в том числе в 2025 году - на 50 миллиардов. При этом при реализации таких смесей и жидкостей для электронных систем доставки никотина предусмотрена возможность применения вычета сумм акциза, уплаченных при приобретении или ввозе никотинового сырья, фактически использованного для производства такой реализованной продукции. Кроме того, вводится госпошлина в размере 3500 рублей за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с никотиновым сырьем. Одновременно вносятся изменения для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению. Для этого спиртосодержащие лекарственные препараты, не включенные в утверждаемый кабмином перечень, и фармацевтическая субстанция этилового спирта признаются подакцизными товарами. Ожидается, что это даст федеральному бюджету еще порядка 20 миллиардов рублей в год. При этом для фармсубстанции этилового спирта с 2025 года устанавливается нулевая ставка акциза при ее реализации аптекам, медицинским организациям и фармпроизводителям. В случае ее реализации другим организациям ставка акциза в 2025 году составит 669 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в 2026 году - 696 рублей. Аналогичная ставка акциза предусмотрена сейчас на этот период для спиртосодержащей продукции.
https://ria.ru/20240126/zakonoproekt-1923555353.html
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экономика, россия, госдума рф, общество
Экономика, Россия, Госдума РФ, Общество
ГД приняла в I чтении ввод акциз на никотиновое сырье и бестабачные смеси

ГД приняла в I чтении проект об акцизах на никотиновое сырье и бестабачные смеси

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит с 2025 года акцизы на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы, в том числе вводит новые акцизы. В частности, акциз на никотиновое сырье на 2025 год устанавливается в размере 2,2 рубля за миллиграмм, на 2026 год - 2,3 рубля, на 2027 год - 2,4 рубля; на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания - 925 рублей, 962 рубля и 1000 рублей за килограмм соответственно.
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Исходя из финансово-экономического обоснования, это позволит увеличить доходы федерального бюджета в 2025-2027 годах на 156 миллиардов рублей, в том числе в 2025 году - на 50 миллиардов.
При этом при реализации таких смесей и жидкостей для электронных систем доставки никотина предусмотрена возможность применения вычета сумм акциза, уплаченных при приобретении или ввозе никотинового сырья, фактически использованного для производства такой реализованной продукции.
Кроме того, вводится госпошлина в размере 3500 рублей за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с никотиновым сырьем.
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Одновременно вносятся изменения для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению. Для этого спиртосодержащие лекарственные препараты, не включенные в утверждаемый кабмином перечень, и фармацевтическая субстанция этилового спирта признаются подакцизными товарами. Ожидается, что это даст федеральному бюджету еще порядка 20 миллиардов рублей в год.
При этом для фармсубстанции этилового спирта с 2025 года устанавливается нулевая ставка акциза при ее реализации аптекам, медицинским организациям и фармпроизводителям. В случае ее реализации другим организациям ставка акциза в 2025 году составит 669 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в 2026 году - 696 рублей. Аналогичная ставка акциза предусмотрена сейчас на этот период для спиртосодержащей продукции.
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