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Билайн бизнес помог Фонду "Инфаркт" запустить горячую линию - РИА Новости, 20.06.2024
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https://ria.ru/20240620/goryachaya_liniya-1954018255.html
Билайн бизнес помог Фонду "Инфаркт" запустить горячую линию
Билайн бизнес помог Фонду "Инфаркт" запустить горячую линию - РИА Новости, 20.06.2024
Билайн бизнес помог Фонду "Инфаркт" запустить горячую линию
Фонд диагностики, профилактики, предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний "Инфаркт" запустил для жителей России бесплатную горячую линию на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:00
2024-06-20T10:00
вымпелком
билайн
россия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Фонд диагностики, профилактики, предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний "Инфаркт" запустил для жителей России бесплатную горячую линию на инфраструктуре билайн бизнес, сообщает ПАО "ВымпелКом"."Операторы горячей линии помогают тем, кто хочет позаботиться о здоровье — своем и своих близких. Рассказывают о видах диагностики заболеваний, способах предупреждения проблем с сердцем и сосудами, а также вариантах помощи при подозрении на инфаркт, когда счет идет на минуты. Горячая линия работает ежедневно с 6 до 18 часов. Соединение с операторами происходит максимально быстро, благодаря продуманной настройке распределения звонков, которую выполнила команда билайн бизнес", — приводятся в сообщении слова учредителя и генерального директора фонда "Инфаркт" Темура Абидова.Узнать о том, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и дольше сохранить здоровье можно, позвонив на горячую линию Фонда "Инфаркт" по номеру 8-800-700-56-06. Звонок бесплатный по всей России.В рамках проекта билайн обеспечивает работу колл-центра, предоставляя оборудование, технологии и услуги операторов, которые прошли специальную подготовку от экспертов фонда . Операторы научились как общаться с людьми в стрессовой ситуации, проводить анкетирование, информировать о важных факторах, влияющих на здоровье.Чтобы запустить проект, команда билайн бизнес всего за две недели проделала большую подготовительную работу. В части технологической инфраструктуры специалисты выделили и настроили номер 8-800, а также резервный канал, который поможет обеспечить бесперебойную связь. Для качественной работы операторов были разработаны скрипты, программные интерфейсы и формы отчетности в соответствии с требованиями заказчика. Кроме того, Фонд "Инфаркт" получил возможность отслеживать статистику вызовов и анализировать записи разговоров с согласия абонентов."Когда речь о здоровье, важно получать проверенную информацию. Понимая социальную значимость работы фонда "Инфаркт", мы подошли к реализации проекта с максимальной ответственностью и подготовили инфраструктуру для горячей линии всего за две недели. Мы уверены, что проект фонда "Инфаркт" поможет сохранить здоровье и улучшить качество жизни многих россиян. Это подтверждает нашу приверженность высоким стандартам безопасности и качества обслуживания клиентов", — комментирует заместитель генерального директора ПАО "ВымпелКом" Максим Зайков.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLsWT5NuSr
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353
60
вымпелком, билайн, россия
ВымпелКом, Билайн, Россия

Билайн бизнес помог Фонду "Инфаркт" запустить горячую линию

© БилайнБилайн бизнес
Билайн бизнес
© Билайн
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Фонд диагностики, профилактики, предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний "Инфаркт" запустил для жителей России бесплатную горячую линию на инфраструктуре билайн бизнес, сообщает ПАО "ВымпелКом".
«
"Операторы горячей линии помогают тем, кто хочет позаботиться о здоровье — своем и своих близких. Рассказывают о видах диагностики заболеваний, способах предупреждения проблем с сердцем и сосудами, а также вариантах помощи при подозрении на инфаркт, когда счет идет на минуты. Горячая линия работает ежедневно с 6 до 18 часов. Соединение с операторами происходит максимально быстро, благодаря продуманной настройке распределения звонков, которую выполнила команда билайн бизнес", — приводятся в сообщении слова учредителя и генерального директора фонда "Инфаркт" Темура Абидова.
Узнать о том, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и дольше сохранить здоровье можно, позвонив на горячую линию Фонда "Инфаркт" по номеру 8-800-700-56-06. Звонок бесплатный по всей России.
В рамках проекта билайн обеспечивает работу колл-центра, предоставляя оборудование, технологии и услуги операторов, которые прошли специальную подготовку от экспертов фонда . Операторы научились как общаться с людьми в стрессовой ситуации, проводить анкетирование, информировать о важных факторах, влияющих на здоровье.
Чтобы запустить проект, команда билайн бизнес всего за две недели проделала большую подготовительную работу. В части технологической инфраструктуры специалисты выделили и настроили номер 8-800, а также резервный канал, который поможет обеспечить бесперебойную связь. Для качественной работы операторов были разработаны скрипты, программные интерфейсы и формы отчетности в соответствии с требованиями заказчика. Кроме того, Фонд "Инфаркт" получил возможность отслеживать статистику вызовов и анализировать записи разговоров с согласия абонентов.
«
"Когда речь о здоровье, важно получать проверенную информацию. Понимая социальную значимость работы фонда "Инфаркт", мы подошли к реализации проекта с максимальной ответственностью и подготовили инфраструктуру для горячей линии всего за две недели. Мы уверены, что проект фонда "Инфаркт" поможет сохранить здоровье и улучшить качество жизни многих россиян. Это подтверждает нашу приверженность высоким стандартам безопасности и качества обслуживания клиентов", — комментирует заместитель генерального директора ПАО "ВымпелКом" Максим Зайков.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLsWT5NuSr
 
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