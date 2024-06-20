Рейтинг@Mail.ru
Количество курящих людей в России снизилось в два раза, сообщила Голикова - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/golikova-1954308812.html
Количество курящих людей в России снизилось в два раза, сообщила Голикова
Количество курящих людей в России снизилось в два раза, сообщила Голикова - РИА Новости, 20.06.2024
Количество курящих людей в России снизилось в два раза, сообщила Голикова
Количество курящих людей в России уменьшилось больше, чем в два раза с 40% в 2009 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:42
2024-06-20T16:42
общество
россия
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/45/1559634521_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_89dbf90c54aa948ea4267fbb985429f3.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Количество курящих людей в России уменьшилось больше, чем в два раза с 40% в 2009 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Когда в 2009 году мы принимали решение в рамках первого национального проекта "Здоровье" по необходимости решения вопросов, связанных со снижением употребления алкоголя и табака, результаты были и есть весьма значительные. Напомню, что у нас курило 40% мужчин… Но тем не менее, снизился он (показатель курящих) по сравнению с тем периодом более, чем в два раза", - сказала Голикова во время заседания попечительского совета по формированию культуры бережливого отношения к здоровью и здоровому образу жизни среди мужчин. Она отметила, что сегодня привычка курения усугубляется употреблением вейпов.
https://ria.ru/20240617/pulmonolog-1953304971.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/45/1559634521_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_690dbd0d6bf7c67e5a88f985f51130e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Количество курящих людей в России снизилось в два раза, сообщила Голикова

Голикова: число курящих людей в России снизилось в два раза с 40% в 2009 году

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкТабличка о запрете курения
Табличка о запрете курения - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Табличка о запрете курения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Количество курящих людей в России уменьшилось больше, чем в два раза с 40% в 2009 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Когда в 2009 году мы принимали решение в рамках первого национального проекта "Здоровье" по необходимости решения вопросов, связанных со снижением употребления алкоголя и табака, результаты были и есть весьма значительные. Напомню, что у нас курило 40% мужчин… Но тем не менее, снизился он (показатель курящих) по сравнению с тем периодом более, чем в два раза", - сказала Голикова во время заседания попечительского совета по формированию культуры бережливого отношения к здоровью и здоровому образу жизни среди мужчин.
Она отметила, что сегодня привычка курения усугубляется употреблением вейпов.
Вейп - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Пульмонолог рассказал об опасности курения вейпов
17 июня, 03:15
 
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала