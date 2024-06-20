https://ria.ru/20240620/golikova-1954308812.html

Количество курящих людей в России снизилось в два раза, сообщила Голикова

Количество курящих людей в России снизилось в два раза, сообщила Голикова - РИА Новости, 20.06.2024

Количество курящих людей в России снизилось в два раза, сообщила Голикова

Количество курящих людей в России уменьшилось больше, чем в два раза с 40% в 2009 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:42

2024-06-20T16:42

2024-06-20T16:42

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Количество курящих людей в России уменьшилось больше, чем в два раза с 40% в 2009 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Когда в 2009 году мы принимали решение в рамках первого национального проекта "Здоровье" по необходимости решения вопросов, связанных со снижением употребления алкоголя и табака, результаты были и есть весьма значительные. Напомню, что у нас курило 40% мужчин… Но тем не менее, снизился он (показатель курящих) по сравнению с тем периодом более, чем в два раза", - сказала Голикова во время заседания попечительского совета по формированию культуры бережливого отношения к здоровью и здоровому образу жизни среди мужчин. Она отметила, что сегодня привычка курения усугубляется употреблением вейпов.

https://ria.ru/20240617/pulmonolog-1953304971.html

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общество, россия, татьяна голикова