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В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА погибла женщина - РИА Новости, 20.06.2024
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04:28 20.06.2024 (обновлено: 11:31 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/gibel-1954134623.html
В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА погибла женщина
В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА погибла женщина - РИА Новости, 20.06.2024
В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА погибла женщина
При атаке беспилотника на Славянск-на-Кубани погибла женщина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T04:28
2024-06-20T11:31
происшествия
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянский район
вениамин кондратьев
россия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. При атаке беспилотника на Славянск-на-Кубани погибла женщина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.Ранее оперштаб региона сообщал, что в результате атаки ВСУ на этот город полностью разрушен частный дом."К сожалению, погибла жительница района. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье", — написал Кондратьев.В оперштабе региона также заявили, что экстренные службы работают на месте происшествия, происходит разбор завалов.
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происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край, славянский район, вениамин кондратьев, россия
Происшествия, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Славянский район, Вениамин Кондратьев, Россия
В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА погибла женщина

При атаке украинского беспилотника на Славянск-на-Кубани погибла женщина

© фото очевидцаПоследствия атаки беспилотника на Славянск-на-Кубани
Последствия атаки беспилотника на Славянск-на-Кубани
© фото очевидца
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. При атаке беспилотника на Славянск-на-Кубани погибла женщина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Ранее оперштаб региона сообщал, что в результате атаки ВСУ на этот город полностью разрушен частный дом.
"К сожалению, погибла жительница района. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье", — написал Кондратьев.
В оперштабе региона также заявили, что экстренные службы работают на месте происшествия, происходит разбор завалов.
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ПроисшествияСлавянск-на-КубаниКраснодарский крайСлавянский районВениамин КондратьевРоссия
 
 
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