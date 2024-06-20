https://ria.ru/20240620/gibel-1954134623.html
В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА погибла женщина
В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА погибла женщина - РИА Новости, 20.06.2024
В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА погибла женщина
При атаке беспилотника на Славянск-на-Кубани погибла женщина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T04:28
2024-06-20T04:28
2024-06-20T11:31
происшествия
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянский район
вениамин кондратьев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954185407_0:209:749:630_1920x0_80_0_0_1299362b074a9f9a64c74ea65a322410.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. При атаке беспилотника на Славянск-на-Кубани погибла женщина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.Ранее оперштаб региона сообщал, что в результате атаки ВСУ на этот город полностью разрушен частный дом."К сожалению, погибла жительница района. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье", — написал Кондратьев.В оперштабе региона также заявили, что экстренные службы работают на месте происшествия, происходит разбор завалов.
https://ria.ru/20240620/vzryvy-1954134531.html
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954185407_0:139:749:701_1920x0_80_0_0_23dc05b6f18ba517f528820c341413e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край, славянский район, вениамин кондратьев, россия
Происшествия, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Славянский район, Вениамин Кондратьев, Россия
В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА погибла женщина
При атаке украинского беспилотника на Славянск-на-Кубани погибла женщина