https://ria.ru/20240620/gibel-1954134623.html

В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА погибла женщина

В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА погибла женщина - РИА Новости, 20.06.2024

В Славянске-на-Кубани при атаке БПЛА погибла женщина

При атаке беспилотника на Славянск-на-Кубани погибла женщина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T04:28

2024-06-20T04:28

2024-06-20T11:31

происшествия

славянск-на-кубани

краснодарский край

славянский район

вениамин кондратьев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954185407_0:209:749:630_1920x0_80_0_0_1299362b074a9f9a64c74ea65a322410.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. При атаке беспилотника на Славянск-на-Кубани погибла женщина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.Ранее оперштаб региона сообщал, что в результате атаки ВСУ на этот город полностью разрушен частный дом."К сожалению, погибла жительница района. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье", — написал Кондратьев.В оперштабе региона также заявили, что экстренные службы работают на месте происшествия, происходит разбор завалов.

https://ria.ru/20240620/vzryvy-1954134531.html

славянск-на-кубани

краснодарский край

славянский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край, славянский район, вениамин кондратьев, россия