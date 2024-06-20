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В ООН заявили о повреждении большинства пахотных земель в секторе Газа - РИА Новости, 20.06.2024
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00:46 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/gaza-1954125888.html
В ООН заявили о повреждении большинства пахотных земель в секторе Газа
В ООН заявили о повреждении большинства пахотных земель в секторе Газа - РИА Новости, 20.06.2024
В ООН заявили о повреждении большинства пахотных земель в секторе Газа
Около 57% пахотных земель в секторе Газа повреждены в результате боевых действий, следует из опубликованного в среду отчета Управления по координации... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T00:46
2024-06-20T00:46
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Около 57% пахотных земель в секторе Газа повреждены в результате боевых действий, следует из опубликованного в среду отчета Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН. "По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Спутникового центра ООН (ЮНОСАТ) около 57% пахотных земель в секторе Газа были повреждены", - говорится в отчете. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240619/izrail-1953965274.html
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израиль
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина
В ООН заявили о повреждении большинства пахотных земель в секторе Газа

УКГВ ООН: боевые действия повредили около 57% пахотных земель в секторе Газа

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Около 57% пахотных земель в секторе Газа повреждены в результате боевых действий, следует из опубликованного в среду отчета Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
"По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Спутникового центра ООН (ЮНОСАТ) около 57% пахотных земель в секторе Газа были повреждены", - говорится в отчете.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестина
 
 
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