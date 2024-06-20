https://ria.ru/20240620/fsvts-1954177826.html
ФСВТС работает в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил глава службы
ФСВТС работает в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил глава службы - РИА Новости, 20.06.2024
ФСВТС работает в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил глава службы
Работа ФСВТС по линии военно-технического сотрудничества идёт в плотном взаимодействии с министерством обороны, заявил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:02
2024-06-20T11:02
2024-06-20T11:02
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
андрей белоусов
технологии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Работа ФСВТС по линии военно-технического сотрудничества идёт в плотном взаимодействии с министерством обороны, заявил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. "Естественно, мы встречались (с главой Минобороны Андреем Белоусовым - ред.)... Естественно, взаимодействие с министерством обороны самое плотное. Военно-техническое сотрудничество невозможно без участия министерства обороны", - сказал Шугаев.
https://ria.ru/20240515/fsvts-1946249790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), андрей белоусов, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Андрей Белоусов, Технологии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ФСВТС работает в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил глава службы
Шугаев: военно-техническое сотрудничество невозможно без участия Минобороны