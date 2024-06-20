https://ria.ru/20240620/fsvts-1954177826.html

ФСВТС работает в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил глава службы

ФСВТС работает в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил глава службы - РИА Новости, 20.06.2024

ФСВТС работает в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил глава службы

Работа ФСВТС по линии военно-технического сотрудничества идёт в плотном взаимодействии с министерством обороны, заявил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:02

2024-06-20T11:02

2024-06-20T11:02

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

андрей белоусов

технологии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Работа ФСВТС по линии военно-технического сотрудничества идёт в плотном взаимодействии с министерством обороны, заявил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. "Естественно, мы встречались (с главой Минобороны Андреем Белоусовым - ред.)... Естественно, взаимодействие с министерством обороны самое плотное. Военно-техническое сотрудничество невозможно без участия министерства обороны", - сказал Шугаев.

https://ria.ru/20240515/fsvts-1946249790.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), андрей белоусов, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф)