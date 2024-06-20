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ФСВТС работает в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил глава службы - РИА Новости, 20.06.2024
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11:02 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/fsvts-1954177826.html
ФСВТС работает в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил глава службы
ФСВТС работает в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил глава службы - РИА Новости, 20.06.2024
ФСВТС работает в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил глава службы
Работа ФСВТС по линии военно-технического сотрудничества идёт в плотном взаимодействии с министерством обороны, заявил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:02
2024-06-20T11:02
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
андрей белоусов
технологии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Работа ФСВТС по линии военно-технического сотрудничества идёт в плотном взаимодействии с министерством обороны, заявил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. "Естественно, мы встречались (с главой Минобороны Андреем Белоусовым - ред.)... Естественно, взаимодействие с министерством обороны самое плотное. Военно-техническое сотрудничество невозможно без участия министерства обороны", - сказал Шугаев.
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дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), андрей белоусов, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Андрей Белоусов, Технологии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ФСВТС работает в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил глава службы

Шугаев: военно-техническое сотрудничество невозможно без участия Минобороны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дмитрий Шугаев. Архивное фото
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Работа ФСВТС по линии военно-технического сотрудничества идёт в плотном взаимодействии с министерством обороны, заявил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"Естественно, мы встречались (с главой Минобороны Андреем Белоусовым - ред.)... Естественно, взаимодействие с министерством обороны самое плотное. Военно-техническое сотрудничество невозможно без участия министерства обороны", - сказал Шугаев.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Глава ФСВТС высказался о кураторстве Шойгу
15 мая, 18:58
 
Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Андрей БелоусовТехнологииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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