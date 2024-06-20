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Нидерланды утверждают, что санкции против России повлияют на "теневой флот"
Нидерланды утверждают, что санкции против России повлияют на "теневой флот" - РИА Новости, 20.06.2024
Нидерланды утверждают, что санкции против России повлияют на "теневой флот"
Новый, 14-й по счету, пакет санкций ЕС против РФ сможет лишить "теневой флот" доступа к европейским портам и услугам, утверждает глава МИД Нидерландов Ханке... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:49
2024-06-20T14:49
2024-06-20T14:49
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ГААГА, 20 июн - РИА Новости. Новый, 14-й по счету, пакет санкций ЕС против РФ сможет лишить "теневой флот" доступа к европейским портам и услугам, утверждает глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот в соцсети Х. Ранее председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что постпреды стран ЕС в четверг согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. "Благодаря этому пакету санкций "теневой флот" сможет быть лишен доступа к европейским портам и услугам. Крайне важно, чтобы мы продолжили работу над новыми санкциями ЕС", - написала Брюинс Слот. Как сообщил РИА Новости европейский источник, новый пакет ограничений ЕС против России будет окончательно утвержден на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, нидерланды, бельгия, владимир путин, евросоюз, политика
Россия, Нидерланды, Бельгия, Владимир Путин, Евросоюз, Политика
Нидерланды утверждают, что санкции против России повлияют на "теневой флот"
МИД Нидерландов: санкции против России лишат теневой флот доступа к портам ЕС