https://ria.ru/20240620/flot-1954254087.html

Нидерланды утверждают, что санкции против России повлияют на "теневой флот"

Нидерланды утверждают, что санкции против России повлияют на "теневой флот" - РИА Новости, 20.06.2024

Нидерланды утверждают, что санкции против России повлияют на "теневой флот"

Новый, 14-й по счету, пакет санкций ЕС против РФ сможет лишить "теневой флот" доступа к европейским портам и услугам, утверждает глава МИД Нидерландов Ханке... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:49

2024-06-20T14:49

2024-06-20T14:49

россия

нидерланды

бельгия

владимир путин

евросоюз

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96710/60/967106050_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_759a6e6d7fc90e3c1db79a361bcdf252.jpg

ГААГА, 20 июн - РИА Новости. Новый, 14-й по счету, пакет санкций ЕС против РФ сможет лишить "теневой флот" доступа к европейским портам и услугам, утверждает глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот в соцсети Х. Ранее председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что постпреды стран ЕС в четверг согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. "Благодаря этому пакету санкций "теневой флот" сможет быть лишен доступа к европейским портам и услугам. Крайне важно, чтобы мы продолжили работу над новыми санкциями ЕС", - написала Брюинс Слот. Как сообщил РИА Новости европейский источник, новый пакет ограничений ЕС против России будет окончательно утвержден на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240620/ursula-1954229381.html

россия

нидерланды

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нидерланды, бельгия, владимир путин, евросоюз, политика