https://ria.ru/20240620/finlyandiya-1954243821.html

Финские власти опасаются расширения конфликта за пределы Украины

Финские власти опасаются расширения конфликта за пределы Украины - РИА Новости, 20.06.2024

Финские власти опасаются расширения конфликта за пределы Украины

Финские власти опасаются расширения конфликта на Украине, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:28

2024-06-20T14:28

2024-06-20T14:28

россия

москва

украина

владимир путин

такер карлсон

нато

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888658307_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3a0185600b29930d0c0cdba06920883.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Финские власти опасаются расширения конфликта на Украине, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности. Как утверждается в документе, опубликованном на сайте финского МИД, "нельзя исключать угрозы военных действий России за пределами Украины". "Даже в случае прекращения активных военных действий на Украине быстрого улучшения ситуации ожидать не приходится", — сказано в документе. В РФ не раз заявляли, что Москва никому не угрожает и не собирается нападать на страны НАТО. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. В последнее время на Западе всё чаще звучат рассуждения о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В Кремле при этом подчеркивали, что РФ не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240620/polsha-1954177213.html

https://ria.ru/20240531/voyska-1949437720.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, владимир путин, такер карлсон, нато, политика