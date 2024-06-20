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Финские власти опасаются расширения конфликта за пределы Украины - РИА Новости, 20.06.2024
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14:28 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/finlyandiya-1954243821.html
Финские власти опасаются расширения конфликта за пределы Украины
Финские власти опасаются расширения конфликта за пределы Украины - РИА Новости, 20.06.2024
Финские власти опасаются расширения конфликта за пределы Украины
Финские власти опасаются расширения конфликта на Украине, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:28
2024-06-20T14:28
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такер карлсон
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Финские власти опасаются расширения конфликта на Украине, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности. Как утверждается в документе, опубликованном на сайте финского МИД, "нельзя исключать угрозы военных действий России за пределами Украины". "Даже в случае прекращения активных военных действий на Украине быстрого улучшения ситуации ожидать не приходится", — сказано в документе. В РФ не раз заявляли, что Москва никому не угрожает и не собирается нападать на страны НАТО. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. В последнее время на Западе всё чаще звучат рассуждения о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В Кремле при этом подчеркивали, что РФ не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240620/polsha-1954177213.html
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россия, москва, украина, владимир путин, такер карлсон, нато, политика
Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Политика
Финские власти опасаются расширения конфликта за пределы Украины

Правительство Финляндии заявило о риске расширения конфликта на Украине

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на гавань Хельсинки, Финляндия
Вид на гавань Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на гавань Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Финские власти опасаются расширения конфликта на Украине, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности.
Как утверждается в документе, опубликованном на сайте финского МИД, "нельзя исключать угрозы военных действий России за пределами Украины". "Даже в случае прекращения активных военных действий на Украине быстрого улучшения ситуации ожидать не приходится", — сказано в документе.
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В РФ не раз заявляли, что Москва никому не угрожает и не собирается нападать на страны НАТО.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
В последнее время на Западе всё чаще звучат рассуждения о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В Кремле при этом подчеркивали, что РФ не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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