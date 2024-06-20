Финские власти опасаются расширения конфликта за пределы Украины
Правительство Финляндии заявило о риске расширения конфликта на Украине
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на гавань Хельсинки, Финляндия
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на гавань Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Финские власти опасаются расширения конфликта на Украине, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности.
Как утверждается в документе, опубликованном на сайте финского МИД, "нельзя исключать угрозы военных действий России за пределами Украины". "Даже в случае прекращения активных военных действий на Украине быстрого улучшения ситуации ожидать не приходится", — сказано в документе.
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
В последнее время на Западе всё чаще звучат рассуждения о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В Кремле при этом подчеркивали, что РФ не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.