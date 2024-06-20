https://ria.ru/20240620/finlyandiya-1954240891.html

Финляндия отказалась от диалога с Россией, пока идет конфликт на Украине

Финляндия отказалась от диалога с Россией, пока идет конфликт на Украине - РИА Новости, 20.06.2024

Финляндия отказалась от диалога с Россией, пока идет конфликт на Украине

Финляндия не будет выстраивать политические отношения с Россией, пока идет конфликт на Украине, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:19

2024-06-20T14:19

2024-06-20T14:26

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Финляндия не будет выстраивать политические отношения с Россией, пока идет конфликт на Украине, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности. "Оценка Финляндией отношений с Россией и возможностей сотрудничества будет зависеть от действий России. Эта оценка также будет происходить в рамках ЕС и НАТО", - сказано в документе, опубликованном на сайте финского МИД. Там заявлено также, что "Финляндия будет воздерживаться от выстраивания политических отношений с Россией до тех пор", пока продолжается украинский конфликт. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. В последнее время на Западе всё чаще звучат рассуждения о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В Кремле при этом подчеркивали, что РФ не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20230929/finlyandiya-1899364161.html

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россия, финляндия, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз, политика