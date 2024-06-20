https://ria.ru/20240620/feyki-1954331614.html

Львова-Белова назвала сайт "Дети войны" фейком

Львова-Белова назвала сайт "Дети войны" фейком - РИА Новости, 20.06.2024

Львова-Белова назвала сайт "Дети войны" фейком

Истории о семьях, разыскивающих детей, и детях, потерявших родителей, на украинском сайте "Дети войны" – это фейк, заявила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:43

2024-06-20T17:43

2024-06-20T17:43

россия

украина

мария львова-белова

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Истории о семьях, разыскивающих детей, и детях, потерявших родителей, на украинском сайте "Дети войны" – это фейк, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Сайт, который Украина создала, "Дети войны", где они публикуют разные истории про семей, которые разыскивают детей, детей, которые потеряли своих родных, – на самом деле это фейк… Мы сами проверяли эти списки, и оказывается, что большая часть семей уже давно нашлись, и что заявления они подавали в самые первые дни специальной военной операции", - сказала Львова-Белова в МИД на пресс-конференции для СМИ, международных организаций и дипломатических представительств. Она подчеркнула, что некоторые семьи, о которых пишут на этом сайте, вообще не подтверждают эту информацию, говорят, что у них все хорошо и они никогда не разлучались. "Поэтому понимаем, что все эти данные, которые опубликованы на сайте, они под собой не имеют никакого основания", - добавила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20240620/arest-1954330134.html

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россия

украина

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Дарья Буймова

россия, украина, мария львова-белова, общество