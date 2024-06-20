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Львова-Белова назвала сайт "Дети войны" фейком - РИА Новости, 20.06.2024
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17:43 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/feyki-1954331614.html
Львова-Белова назвала сайт "Дети войны" фейком
Львова-Белова назвала сайт "Дети войны" фейком - РИА Новости, 20.06.2024
Львова-Белова назвала сайт "Дети войны" фейком
Истории о семьях, разыскивающих детей, и детях, потерявших родителей, на украинском сайте "Дети войны" – это фейк, заявила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:43
2024-06-20T17:43
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Истории о семьях, разыскивающих детей, и детях, потерявших родителей, на украинском сайте "Дети войны" – это фейк, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Сайт, который Украина создала, "Дети войны", где они публикуют разные истории про семей, которые разыскивают детей, детей, которые потеряли своих родных, – на самом деле это фейк… Мы сами проверяли эти списки, и оказывается, что большая часть семей уже давно нашлись, и что заявления они подавали в самые первые дни специальной военной операции", - сказала Львова-Белова в МИД на пресс-конференции для СМИ, международных организаций и дипломатических представительств. Она подчеркнула, что некоторые семьи, о которых пишут на этом сайте, вообще не подтверждают эту информацию, говорят, что у них все хорошо и они никогда не разлучались. "Поэтому понимаем, что все эти данные, которые опубликованы на сайте, они под собой не имеют никакого основания", - добавила детский омбудсмен.
https://ria.ru/20240620/arest-1954330134.html
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россия, украина, мария львова-белова, общество
Россия, Украина, Мария Львова-Белова, Общество
Львова-Белова назвала сайт "Дети войны" фейком

Омбудсмен Львова-Белова обвинила сайт "Дети войны" в фейках

© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенкаУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Истории о семьях, разыскивающих детей, и детях, потерявших родителей, на украинском сайте "Дети войны" – это фейк, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Сайт, который Украина создала, "Дети войны", где они публикуют разные истории про семей, которые разыскивают детей, детей, которые потеряли своих родных, – на самом деле это фейк… Мы сами проверяли эти списки, и оказывается, что большая часть семей уже давно нашлись, и что заявления они подавали в самые первые дни специальной военной операции", - сказала Львова-Белова в МИД на пресс-конференции для СМИ, международных организаций и дипломатических представительств.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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Она подчеркнула, что некоторые семьи, о которых пишут на этом сайте, вообще не подтверждают эту информацию, говорят, что у них все хорошо и они никогда не разлучались.
"Поэтому понимаем, что все эти данные, которые опубликованы на сайте, они под собой не имеют никакого основания", - добавила детский омбудсмен.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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