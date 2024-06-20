https://ria.ru/20240620/festival-1954140636.html
В Алтайском крае пройдет фестиваль деревянной скульптуры
В Алтайском крае пройдет фестиваль деревянной скульптуры - РИА Новости, 20.06.2024
В Алтайском крае пройдет фестиваль деревянной скульптуры
Мастера из 19 регионов России и четырех зарубежных стран претендуют на участие в фестивале деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение", который пройдет на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T07:08
2024-06-20T07:08
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БАРНАУЛ, 20 июн – РИА Новости. Мастера из 19 регионов России и четырех зарубежных стран претендуют на участие в фестивале деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение", который пройдет на "Бирюзовой Катуни" в августе и сентябре, сообщили в министерстве культуры Алтайского края. "Стали известны предварительные итоги отбора заявок на участие в III международном фестивале деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение". Заявки на участие в фестивале поступили от 42 мастеров из 19 регионов России и четырех зарубежных стран... III международный фестиваль деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение" пройдет на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в Алтай-парк-отеле "Подгорица". Старт фестивалю "Алтай. Притяжение" дадут 28 августа. В течение 10 дней мастера будут создавать свои уникальные работы из дерева", - говорится в сообщении. Отмечается, что номинация "Парковая скульптура. Команды" представлена скульпторами из Кемеровской, Рязанской, Самарской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Хабаровска, Алтайского края, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии и Республики Казахстан. В номинацию "Парковая скульптура. Индивидуально" вошли мастера из Вологодской и Томской областей, республик Алтай, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Москвы и Алтайского края, а также из Белоруссии, Ирана, Казахстана и Сербии. "Утвержденный список участников фестиваля станет известен на следующей неделе", - отметили в ведомстве.
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алтайский край, россия, общество
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Общество
В Алтайском крае пройдет фестиваль деревянной скульптуры
В "Бирюзовой Катуни" пройдет фестиваль деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение"
БАРНАУЛ, 20 июн – РИА Новости. Мастера из 19 регионов России и четырех зарубежных стран претендуют на участие в фестивале деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение", который пройдет на "Бирюзовой Катуни" в августе и сентябре, сообщили в министерстве культуры Алтайского края.
"Стали известны предварительные итоги отбора заявок на участие в III международном фестивале деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение". Заявки на участие в фестивале поступили от 42 мастеров из 19 регионов России и четырех зарубежных стран... III международный фестиваль деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение" пройдет на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в Алтай-парк-отеле "Подгорица". Старт фестивалю "Алтай. Притяжение" дадут 28 августа. В течение 10 дней мастера будут создавать свои уникальные работы из дерева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что номинация "Парковая скульптура. Команды" представлена скульпторами из Кемеровской, Рязанской, Самарской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Хабаровска, Алтайского края, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии и Республики Казахстан.
В номинацию "Парковая скульптура. Индивидуально" вошли мастера из Вологодской и Томской областей, республик Алтай, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Москвы и Алтайского края, а также из Белоруссии, Ирана, Казахстана и Сербии.
"Утвержденный список участников фестиваля станет известен на следующей неделе", - отметили в ведомстве.