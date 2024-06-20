https://ria.ru/20240620/energodar-1954332860.html

На ЗАЭС назвали причину удара ВСУ по подстанции "Луч" в Энергодаре

На ЗАЭС назвали причину удара ВСУ по подстанции "Луч" в Энергодаре - РИА Новости, 20.06.2024

На ЗАЭС назвали причину удара ВСУ по подстанции "Луч" в Энергодаре

Целью удара украинских войск по подстанции "Луч" в Энергодаре, прежде всего, является желание оказать психологическое давление на жителей и местные власти,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:45

2024-06-20T17:45

2024-06-20T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Целью удара украинских войск по подстанции "Луч" в Энергодаре, прежде всего, является желание оказать психологическое давление на жителей и местные власти, заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. ВСУ атаковали беспилотниками подстанцию "Луч" вечером в среду. Энергодар оказался обесточен. Позже электричество вернули. Город запитали по временной схеме. Сама подстанция восстановлению не подлежит. "Они (ВСУ - ред.) бьют по городу и ключевой городской инфраструктуре жизнеобеспечения. Основная их цель и задача – это психологическое давление, чтобы заставить волноваться местных жителей и власти и создать невыносимые условия жизни в городе", - сказала Яшина РИА Новости. Энергодар находится рядом с Запорожской АЭС, расположенной на левом берегу Днепра. ЗАЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240620/luch-1954197487.html

https://ria.ru/20240620/zaes-1954325984.html

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Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками, не подлежит восстановлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС 2024-06-20T17:45 true PT0M07S

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в мире, жкх, днепр (город), европа, россия, запорожская аэс