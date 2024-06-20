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На ЗАЭС назвали причину удара ВСУ по подстанции "Луч" в Энергодаре - РИА Новости, 20.06.2024
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17:45 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/energodar-1954332860.html
На ЗАЭС назвали причину удара ВСУ по подстанции "Луч" в Энергодаре
На ЗАЭС назвали причину удара ВСУ по подстанции "Луч" в Энергодаре - РИА Новости, 20.06.2024
На ЗАЭС назвали причину удара ВСУ по подстанции "Луч" в Энергодаре
Целью удара украинских войск по подстанции "Луч" в Энергодаре, прежде всего, является желание оказать психологическое давление на жителей и местные власти,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:45
2024-06-20T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Целью удара украинских войск по подстанции "Луч" в Энергодаре, прежде всего, является желание оказать психологическое давление на жителей и местные власти, заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. ВСУ атаковали беспилотниками подстанцию "Луч" вечером в среду. Энергодар оказался обесточен. Позже электричество вернули. Город запитали по временной схеме. Сама подстанция восстановлению не подлежит. "Они (ВСУ - ред.) бьют по городу и ключевой городской инфраструктуре жизнеобеспечения. Основная их цель и задача – это психологическое давление, чтобы заставить волноваться местных жителей и власти и создать невыносимые условия жизни в городе", - сказала Яшина РИА Новости. Энергодар находится рядом с Запорожской АЭС, расположенной на левом берегу Днепра. ЗАЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240620/luch-1954197487.html
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Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками, не подлежит восстановлению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАЭС
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в мире, жкх, днепр (город), европа, россия, запорожская аэс
В мире, ЖКХ, Днепр (город), Европа, Россия, Запорожская АЭС
На ЗАЭС назвали причину удара ВСУ по подстанции "Луч" в Энергодаре

Яшина: ВСУ уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре, чтобы надавить на жителей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Целью удара украинских войск по подстанции "Луч" в Энергодаре, прежде всего, является желание оказать психологическое давление на жителей и местные власти, заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина.
ВСУ атаковали беспилотниками подстанцию "Луч" вечером в среду. Энергодар оказался обесточен. Позже электричество вернули. Город запитали по временной схеме. Сама подстанция восстановлению не подлежит.
Подстанция Луч в Энергодаре, атакованная украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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"Они (ВСУ - ред.) бьют по городу и ключевой городской инфраструктуре жизнеобеспечения. Основная их цель и задача – это психологическое давление, чтобы заставить волноваться местных жителей и власти и создать невыносимые условия жизни в городе", - сказала Яшина РИА Новости.
Энергодар находится рядом с Запорожской АЭС, расположенной на левом берегу Днепра. ЗАЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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