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В России готовят решение главной проблемы электромобилей - РИА Новости, 20.06.2024
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06:00 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/elektromobili-1953986392.html
В России готовят решение главной проблемы электромобилей
В России готовят решение главной проблемы электромобилей - РИА Новости, 20.06.2024
В России готовят решение главной проблемы электромобилей
В России разрабатывают унифицированную платформу, которая позволит решить основную проблему с зарядкой электромобилей – несовместимость устройств, сообщили РИА... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T06:00
2024-06-20T06:00
технологии
россия
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МОСКВА, 20 июня – РИА Новости. В России разрабатывают унифицированную платформу, которая позволит решить основную проблему с зарядкой электромобилей – несовместимость устройств, сообщили РИА Новости разработчики первого отечественного электромобиля "Атом"."Нехватка зарядных станций и проблемы с совместимостью доставляют водителям немало проблем - приходится искать подходящую по модели станцию", - рассказал директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью компании-разработчика Иван Соломин.В компании хотят создать "единую платформу электромобильности". Она предусматривает унифицированный метод авторизации для зарядки на любых зарядных станциях, единый платежный шлюз, а также бесшовную авторизацию. После вставки зарядного пистолета в порт — авторизация, запуск зарядной сессии и оплата будет происходить автоматически."Система позволит отслеживать свободные заправки и бронировать места в реальном времени. Можно больше не искать исправные станции по отзывам. Вся информация будет отображаться на планшете на руле, лобовом стекле и в приложении", - отметили в компании.Первый российский электромобиль "Атом" будет производится на заводе "Москвич" и, как ожидается, поступит в серийное производство в 2025-м.
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технологии, россия
Технологии, Россия
В России готовят решение главной проблемы электромобилей

В России разрабатывают унифицированную зарядку для электромобилей

© Фото : АО "Кама" Обновленный экстерьер российского электромобиля "Атом"
Обновленный экстерьер российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : АО "Кама"
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МОСКВА, 20 июня – РИА Новости. В России разрабатывают унифицированную платформу, которая позволит решить основную проблему с зарядкой электромобилей – несовместимость устройств, сообщили РИА Новости разработчики первого отечественного электромобиля "Атом".
"Нехватка зарядных станций и проблемы с совместимостью доставляют водителям немало проблем - приходится искать подходящую по модели станцию", - рассказал директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью компании-разработчика Иван Соломин.
В компании хотят создать "единую платформу электромобильности". Она предусматривает унифицированный метод авторизации для зарядки на любых зарядных станциях, единый платежный шлюз, а также бесшовную авторизацию. После вставки зарядного пистолета в порт — авторизация, запуск зарядной сессии и оплата будет происходить автоматически.
"Система позволит отслеживать свободные заправки и бронировать места в реальном времени. Можно больше не искать исправные станции по отзывам. Вся информация будет отображаться на планшете на руле, лобовом стекле и в приложении", - отметили в компании.
Первый российский электромобиль "Атом" будет производится на заводе "Москвич" и, как ожидается, поступит в серийное производство в 2025-м.
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