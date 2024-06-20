https://ria.ru/20240620/elektromobili-1953986392.html

В России готовят решение главной проблемы электромобилей

В России готовят решение главной проблемы электромобилей - РИА Новости, 20.06.2024

В России готовят решение главной проблемы электромобилей

В России разрабатывают унифицированную платформу, которая позволит решить основную проблему с зарядкой электромобилей – несовместимость устройств, сообщили РИА... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T06:00

2024-06-20T06:00

2024-06-20T06:00

технологии

россия

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МОСКВА, 20 июня – РИА Новости. В России разрабатывают унифицированную платформу, которая позволит решить основную проблему с зарядкой электромобилей – несовместимость устройств, сообщили РИА Новости разработчики первого отечественного электромобиля "Атом"."Нехватка зарядных станций и проблемы с совместимостью доставляют водителям немало проблем - приходится искать подходящую по модели станцию", - рассказал директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью компании-разработчика Иван Соломин.В компании хотят создать "единую платформу электромобильности". Она предусматривает унифицированный метод авторизации для зарядки на любых зарядных станциях, единый платежный шлюз, а также бесшовную авторизацию. После вставки зарядного пистолета в порт — авторизация, запуск зарядной сессии и оплата будет происходить автоматически."Система позволит отслеживать свободные заправки и бронировать места в реальном времени. Можно больше не искать исправные станции по отзывам. Вся информация будет отображаться на планшете на руле, лобовом стекле и в приложении", - отметили в компании.Первый российский электромобиль "Атом" будет производится на заводе "Москвич" и, как ожидается, поступит в серийное производство в 2025-м.

https://ria.ru/20240519/ektrokar-1946932848.html

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технологии, россия