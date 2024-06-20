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Парламент Эквадора извинится за слова президента о других главах государств - РИА Новости, 20.06.2024
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20:15 20.06.2024 (обновлено: 20:41 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/ekvador-1954372512.html
Парламент Эквадора извинится за слова президента о других главах государств
Парламент Эквадора извинится за слова президента о других главах государств - РИА Новости, 20.06.2024
Парламент Эквадора извинится за слова президента о других главах государств
Парламент Эквадора сообщил, что извинится за президента страны Даниэля Нобоа после его слов в адрес других глав государств Латинской Америки. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:15
2024-06-20T20:41
в мире
эквадор
латинская америка
колумбия
густаво петро
найиб букеле
габриэль борич
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июн — РИА Новости. Парламент Эквадора сообщил, что извинится за президента страны Даниэля Нобоа после его слов в адрес других глав государств Латинской Америки.&quot;При 86 голосах за и 35 против одобряется решение в отношении заявлений президента Даниэля Нобоа в журнале The New Yorker&quot;, — заявили в законодательном органе.По данным новостного портала Primicias, парламент осудил высказывание главы государства, а также потребовал от него впредь воздерживаться от характеристик личного характера. Кроме того, законодатели распорядились принести извинения лидерам стран, упомянутым в интервью. Глава Национальной ассамблеи направит соответствующие письма лично каждому президенту.Ранее в общении с журналистом The New Yorker Нобоа позволил себе замечания в адрес ряда стран региона. Так, президента Колумбии Густаво Петро он назвал "левым снобом", а главу Сальвадора Найиба Букеле высокомерным человеком, преследующим цель контролировать власть для себя и обогащения своей семьи. По мнению Нобоа, действия президента Чили Габриэля Борича во многом ограничены его партнерами из крайне левых движений. В отношении президента Аргентины Хавьера Милея эквадорский лидер заявил, что "не знает, почему тот думает, что он такой гениальный". По его словам, Милей ничего не достиг с момента прихода к власти, он "переполнен самим собой, что очень по-аргентински".
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в мире, эквадор, латинская америка, колумбия, густаво петро, найиб букеле, габриэль борич
В мире, Эквадор, Латинская Америка, Колумбия, Густаво Петро, Найиб Букеле, Габриэль Борич
Парламент Эквадора извинится за слова президента о других главах государств

Парламент Эквадора извинится за слова президента Нобоа о других лидерах стран

© AP Photo / Dolores OchoaПрезидент Эквадора Даниэль Нобоа
Президент Эквадора Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Президент Эквадора Даниэль Нобоа. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июн — РИА Новости. Парламент Эквадора сообщил, что извинится за президента страны Даниэля Нобоа после его слов в адрес других глав государств Латинской Америки.
«

"При 86 голосах за и 35 против одобряется решение в отношении заявлений президента Даниэля Нобоа в журнале The New Yorker", — заявили в законодательном органе.

По данным новостного портала Primicias, парламент осудил высказывание главы государства, а также потребовал от него впредь воздерживаться от характеристик личного характера. Кроме того, законодатели распорядились принести извинения лидерам стран, упомянутым в интервью. Глава Национальной ассамблеи направит соответствующие письма лично каждому президенту.
Ранее в общении с журналистом The New Yorker Нобоа позволил себе замечания в адрес ряда стран региона. Так, президента Колумбии Густаво Петро он назвал "левым снобом", а главу Сальвадора Найиба Букеле высокомерным человеком, преследующим цель контролировать власть для себя и обогащения своей семьи. По мнению Нобоа, действия президента Чили Габриэля Борича во многом ограничены его партнерами из крайне левых движений. В отношении президента Аргентины Хавьера Милея эквадорский лидер заявил, что "не знает, почему тот думает, что он такой гениальный". По его словам, Милей ничего не достиг с момента прихода к власти, он "переполнен самим собой, что очень по-аргентински".
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В миреЭквадорЛатинская АмерикаКолумбияГуставо ПетроНайиб БукелеГабриэль Борич
 
 
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