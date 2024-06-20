Парламент Эквадора извинится за слова президента о других главах государств
Парламент Эквадора извинится за слова президента Нобоа о других лидерах стран
© AP Photo / Dolores OchoaПрезидент Эквадора Даниэль Нобоа
© AP Photo / Dolores Ochoa
Президент Эквадора Даниэль Нобоа. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июн — РИА Новости. Парламент Эквадора сообщил, что извинится за президента страны Даниэля Нобоа после его слов в адрес других глав государств Латинской Америки.
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"При 86 голосах за и 35 против одобряется решение в отношении заявлений президента Даниэля Нобоа в журнале The New Yorker", — заявили в законодательном органе.
По данным новостного портала Primicias, парламент осудил высказывание главы государства, а также потребовал от него впредь воздерживаться от характеристик личного характера. Кроме того, законодатели распорядились принести извинения лидерам стран, упомянутым в интервью. Глава Национальной ассамблеи направит соответствующие письма лично каждому президенту.
Ранее в общении с журналистом The New Yorker Нобоа позволил себе замечания в адрес ряда стран региона. Так, президента Колумбии Густаво Петро он назвал "левым снобом", а главу Сальвадора Найиба Букеле высокомерным человеком, преследующим цель контролировать власть для себя и обогащения своей семьи. По мнению Нобоа, действия президента Чили Габриэля Борича во многом ограничены его партнерами из крайне левых движений. В отношении президента Аргентины Хавьера Милея эквадорский лидер заявил, что "не знает, почему тот думает, что он такой гениальный". По его словам, Милей ничего не достиг с момента прихода к власти, он "переполнен самим собой, что очень по-аргентински".
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20 ноября 2023, 18:41