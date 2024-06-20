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В Эквадоре начали восстанавливать электроснабжение - РИА Новости, 20.06.2024
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03:01 20.06.2024 (обновлено: 04:03 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/ekvador-1954131827.html
В Эквадоре начали восстанавливать электроснабжение
В Эквадоре начали восстанавливать электроснабжение - РИА Новости, 20.06.2024
В Эквадоре начали восстанавливать электроснабжение
Правительство Эквадора рассчитывает полностью восстановить подачу электроэнергии в течение нескольких часов после того, как сбой в электросети привел к ее... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T03:01
2024-06-20T04:03
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МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Правительство Эквадора рассчитывает полностью восстановить подачу электроэнергии в течение нескольких часов после того, как сбой в электросети привел к ее полному отключению, сообщил министр общественных работ Роберто Луке. "К началу пресс-конференции мы имели около 1100 мегаватт работающих генерирующих мощностей, это покрывает около 40-50% спроса. Ожидаемый срок полного восстановления составляет 3-4 часа" - сказал Луке в ходе пресс-конференции, которую показало в своем YouTube-канале издание La Contra. По словам министра, задержки при этом могут возникнуть с введением в строй ТЭЦ в силу технологических особенностей подключения. Местные СМИ сообщают, что подачу электричества уже возобновили в столице и отдельных районах Гуаякиля.Позднее Роберто Луке сообщил, что энергоснабжение после масштабного сбоя в Эквадоре восстановлено на 95 процентов.Энергоснабжение в Эквадоре полностью отсутствовало в течение нескольких часов после аварии на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей. В Кито и крупных городах случился транспортный коллапс - прекратил работу метрополитен, отключились светофоры и дорожное освещение, резко упал интернет- и мобильный трафик. Аналогичный случай происходил в Эквадоре в 2004 году, и по словам министра Луке, причина этого отключения находится в системной нехватке инвестиций в отрасль. В настоящее время Эквадор переживает тяжелый энергетический кризис. Из-за нехватки генерирующих мощностей, низкого уровня воды в водохранилищах и прекращения импорта электроэнергии из Колумбии с весны свет в стране отключался на несколько часов каждый день. Минэнерго Эквадора на фоне кризиса поручило урегулировать проблемы, мешающие завершению строительства комплекса ГЭС "Тоачи Пилатон", оборудование для которого поставляет российский "Тяжмаш". Проект предусматривает строительство двух гидроэлектростанций, - "Сарапуйо" и "Айюрикин" (общей мощностью 254,53 МВт). Первая из них введена в действие.
https://ria.ru/20240418/ekvador-1940773233.html
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в мире, эквадор, гуаякиль, кито
В мире, Эквадор, Гуаякиль, Кито
В Эквадоре начали восстанавливать электроснабжение

Эквадор рассчитывает восстановить электроснабжение в течение нескольких часов

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Правительство Эквадора рассчитывает полностью восстановить подачу электроэнергии в течение нескольких часов после того, как сбой в электросети привел к ее полному отключению, сообщил министр общественных работ Роберто Луке.
"К началу пресс-конференции мы имели около 1100 мегаватт работающих генерирующих мощностей, это покрывает около 40-50% спроса. Ожидаемый срок полного восстановления составляет 3-4 часа" - сказал Луке в ходе пресс-конференции, которую показало в своем YouTube-канале издание La Contra.
По словам министра, задержки при этом могут возникнуть с введением в строй ТЭЦ в силу технологических особенностей подключения. Местные СМИ сообщают, что подачу электричества уже возобновили в столице и отдельных районах Гуаякиля.
Позднее Роберто Луке сообщил, что энергоснабжение после масштабного сбоя в Эквадоре восстановлено на 95 процентов.
Энергоснабжение в Эквадоре полностью отсутствовало в течение нескольких часов после аварии на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей. В Кито и крупных городах случился транспортный коллапс - прекратил работу метрополитен, отключились светофоры и дорожное освещение, резко упал интернет- и мобильный трафик.
Аналогичный случай происходил в Эквадоре в 2004 году, и по словам министра Луке, причина этого отключения находится в системной нехватке инвестиций в отрасль.
В настоящее время Эквадор переживает тяжелый энергетический кризис. Из-за нехватки генерирующих мощностей, низкого уровня воды в водохранилищах и прекращения импорта электроэнергии из Колумбии с весны свет в стране отключался на несколько часов каждый день.
Минэнерго Эквадора на фоне кризиса поручило урегулировать проблемы, мешающие завершению строительства комплекса ГЭС "Тоачи Пилатон", оборудование для которого поставляет российский "Тяжмаш". Проект предусматривает строительство двух гидроэлектростанций, - "Сарапуйо" и "Айюрикин" (общей мощностью 254,53 МВт). Первая из них введена в действие.
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