https://ria.ru/20240620/ekvador-1954127060.html

Во всем Эквадоре пропал свет

Во всем Эквадоре пропал свет - РИА Новости, 20.06.2024

Во всем Эквадоре пропал свет

Энергоснабжение в Эквадоре после аварии на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей полностью отсутствует, сообщил министр... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T01:01

2024-06-20T01:01

2024-06-20T02:02

в мире

эквадор

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МЕХИКО, 20 июн- РИА Новости. Энергоснабжение в Эквадоре после аварии на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей полностью отсутствует, сообщил министр общественных работ Роберто Луке в соцсети X. "Немедленный отчет, который мы получили от CENACE (национальный оператор - ред.), говорит о сбое на линии электропередачи, который привел к каскадному отключению, поэтому энергоснабжение в национальном масштабе отсутствует. Мы концентрируем все свои усилия на скорейшем решении проблемы", - написал чиновник в своем блоге. По информации местных СМИ, на улицах городов отключились светофоры, телефонная связь работает с перебоями. В настоящее время Эквадор переживает тяжёлый энергетический кризис. Из-за нехватки генерирующих мощностей, низкого уровня воды в водохранилищах и прекращения импорта электроэнергии из Колумбии с весны свет в стране отключался на несколько часов каждый день. Минэнерго Эквадора на фоне кризиса поручило урегулировать проблемы, мешающие завершению строительства комплекса ГЭС "Тоачи Пилатон", оборудование для которого поставляет российский "Тяжмаш". Проект предусматривает строительство двух гидроэлектростанций, - "Сарапуйо" и "Айюрикин" (общей мощностью 254,53 МВт). Первая из них введена в действие.

https://ria.ru/20240418/ekvador-1940773233.html

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в мире, эквадор