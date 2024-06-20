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Ефимов: в Даниловском районе Москвы по КРТ реорганизуют два участка земли - РИА Новости, 20.06.2024
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14:06 20.06.2024 (обновлено: 14:10 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/efimov-1954114014.html
Ефимов: в Даниловском районе Москвы по КРТ реорганизуют два участка земли
Ефимов: в Даниловском районе Москвы по КРТ реорганизуют два участка земли - РИА Новости, 20.06.2024
Ефимов: в Даниловском районе Москвы по КРТ реорганизуют два участка земли
На двух участках земли в Даниловском районе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут более миллиона квадратных метров жилой,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:06
2024-06-20T14:10
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На двух участках земли в Даниловском районе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут более миллиона квадратных метров жилой, социальной и общественно-деловой недвижимости, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Участки расположены на 2-м Кожуховском проезде, рядом со станциями метро "Технопарк", "Автозаводская", "ЗИЛ" и одноименной станцией МЦК."Два участка общей площадью 29,24 гектара на юге столицы входят в один проект комплексного развития территорий. В рамках редевелопмента здесь планируется возвести более одного миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются почти в 315 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит восемь миллиардов рублей. По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест", - цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проекту на участках предусмотрено строительство 525 тысяч "квадратов" жилья и 569 тысяч "квадратов" социальных и общественно-деловых объектов, в том числе образовательный комплекс из школы на 1,12 тысячи мест и детского сада для 350 мест. Также будет построен еще один детский сад на 200 мест, офисы, торгово-развлекательные комплексы, магазины, банковские отделения, стоянки, автомастерские, кафе и рестораны, а также площадки для занятий спортом.
https://ria.ru/20240607/efimov-1951390736.html
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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: в Даниловском районе Москвы по КРТ реорганизуют два участка земли

Ефимов: в Даниловском районе Москвы по КРТ реорганизуют два участка земли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На двух участках земли в Даниловском районе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут более миллиона квадратных метров жилой, социальной и общественно-деловой недвижимости, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Участки расположены на 2-м Кожуховском проезде, рядом со станциями метро "Технопарк", "Автозаводская", "ЗИЛ" и одноименной станцией МЦК.
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"Два участка общей площадью 29,24 гектара на юге столицы входят в один проект комплексного развития территорий. В рамках редевелопмента здесь планируется возвести более одного миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются почти в 315 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит восемь миллиардов рублей. По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест", - цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проекту на участках предусмотрено строительство 525 тысяч "квадратов" жилья и 569 тысяч "квадратов" социальных и общественно-деловых объектов, в том числе образовательный комплекс из школы на 1,12 тысячи мест и детского сада для 350 мест. Также будет построен еще один детский сад на 200 мест, офисы, торгово-развлекательные комплексы, магазины, банковские отделения, стоянки, автомастерские, кафе и рестораны, а также площадки для занятий спортом.
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