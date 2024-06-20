https://ria.ru/20240620/efimov-1954114014.html

Ефимов: в Даниловском районе Москвы по КРТ реорганизуют два участка земли

Ефимов: в Даниловском районе Москвы по КРТ реорганизуют два участка земли - РИА Новости, 20.06.2024

Ефимов: в Даниловском районе Москвы по КРТ реорганизуют два участка земли

На двух участках земли в Даниловском районе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут более миллиона квадратных метров жилой,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:06

2024-06-20T14:06

2024-06-20T14:10

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На двух участках земли в Даниловском районе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут более миллиона квадратных метров жилой, социальной и общественно-деловой недвижимости, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Участки расположены на 2-м Кожуховском проезде, рядом со станциями метро "Технопарк", "Автозаводская", "ЗИЛ" и одноименной станцией МЦК."Два участка общей площадью 29,24 гектара на юге столицы входят в один проект комплексного развития территорий. В рамках редевелопмента здесь планируется возвести более одного миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются почти в 315 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит восемь миллиардов рублей. По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест", - цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проекту на участках предусмотрено строительство 525 тысяч "квадратов" жилья и 569 тысяч "квадратов" социальных и общественно-деловых объектов, в том числе образовательный комплекс из школы на 1,12 тысячи мест и детского сада для 350 мест. Также будет построен еще один детский сад на 200 мест, офисы, торгово-развлекательные комплексы, магазины, банковские отделения, стоянки, автомастерские, кафе и рестораны, а также площадки для занятий спортом.

https://ria.ru/20240607/efimov-1951390736.html

https://ria.ru/20240619/efimov-1953812880.html

москва

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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва