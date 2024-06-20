Ефимов: в Даниловском районе Москвы по КРТ реорганизуют два участка земли
Ефимов: в Даниловском районе Москвы по КРТ реорганизуют два участка земли
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На двух участках земли в Даниловском районе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут более миллиона квадратных метров жилой, социальной и общественно-деловой недвижимости, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Два участка общей площадью 29,24 гектара на юге столицы входят в один проект комплексного развития территорий. В рамках редевелопмента здесь планируется возвести более одного миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются почти в 315 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит восемь миллиардов рублей. По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест", - цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проекту на участках предусмотрено строительство 525 тысяч "квадратов" жилья и 569 тысяч "квадратов" социальных и общественно-деловых объектов, в том числе образовательный комплекс из школы на 1,12 тысячи мест и детского сада для 350 мест. Также будет построен еще один детский сад на 200 мест, офисы, торгово-развлекательные комплексы, магазины, банковские отделения, стоянки, автомастерские, кафе и рестораны, а также площадки для занятий спортом.