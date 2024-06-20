https://ria.ru/20240620/dtp-1954198467.html

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Домодедово

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Домодедово - РИА Новости, 20.06.2024

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Домодедово

Автобус, водитель которого в попытке избежать ДТП задавил женщину в Домодедово, был неисправен, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:11

2024-06-20T12:11

2024-06-20T12:11

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954183388_0:88:1000:651_1920x0_80_0_0_895d5b63a8cd6e5bd76a59151d9c6fcf.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Автобус, водитель которого в попытке избежать ДТП задавил женщину в Домодедово, был неисправен, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. Как сообщала прокуратура, утром 20 июня в Домодедово водитель автобуса, по предварительной информации, не справился с управлением и, чтобы не столкнуться с другим автобусом, стал объезжать его по перрону автостанции, где сбил 39-летнюю женщину. Она скончалась. "Предварительной причиной произошедшего является неисправность транспортного средства", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших ДТП, в результате которого погибла женщина (ст. 238 УК РФ).

https://ria.ru/20240607/dtp-1951377491.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)