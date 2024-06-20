https://ria.ru/20240620/dtp-1954184348.html
В Домодедово водитель автобуса насмерть сбил женщину
В Домодедово водитель автобуса насмерть сбил женщину - РИА Новости, 20.06.2024
В Домодедово водитель автобуса насмерть сбил женщину
Водитель автобуса насмерть сбил на перроне автостанции в Домодедово женщину, пытаясь избежать ДТП с другим автобусом, сообщается в Telegram-канале подмосковной... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:25
2024-06-20T11:25
2024-06-20T11:39
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Водитель автобуса насмерть сбил на перроне автостанции в Домодедово женщину, пытаясь избежать ДТП с другим автобусом, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП на автовокзале в Домодедово... Домодедовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по данному факту", - говорится в сообщении. По предварительной информации, утром 20 июня водитель автобуса не справился с управлением и, чтобы не столкнуться с другим автобусом, стал объезжать его по перрону автостанции, где сбил 39-летнюю женщину. Она скончалась.
https://ria.ru/20240616/dtp-1953273770.html
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происшествия
В Домодедово водитель автобуса насмерть сбил женщину
В Домодедово водитель автобуса насмерть сбил женщину, пытаясь избежать ДТП
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Водитель автобуса насмерть сбил на перроне автостанции в Домодедово женщину, пытаясь избежать ДТП с другим автобусом, сообщается в Telegram-канале
подмосковной прокуратуры.
"Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП на автовокзале в Домодедово... Домодедовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по данному факту", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, утром 20 июня водитель автобуса не справился с управлением и, чтобы не столкнуться с другим автобусом, стал объезжать его по перрону автостанции, где сбил 39-летнюю женщину. Она скончалась.