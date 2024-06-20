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Москвичей попросили воздержаться от прогулок в непогоду - РИА Новости, 20.06.2024
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14:36 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/dozhd-1954247457.html
Москвичей попросили воздержаться от прогулок в непогоду
Москвичей попросили воздержаться от прогулок в непогоду - РИА Новости, 20.06.2024
Москвичей попросили воздержаться от прогулок в непогоду
Жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду из-за сильных осадков и ветра в четверг, сообщается в Telegram-канале комплекса РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:36
2024-06-20T14:36
москва
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду из-за сильных осадков и ветра в четверг, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет сильный ливень. Фиксируются мощные порывы ветра. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - говорится в сообщении ведомства. Ранее Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра со скоростью до 23 метров в секунду.
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РИА Новости
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4.7
96
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Сильный ливень в Москве
Москву накрыл мощнейший ливень. Синоптики предупреждали, что в четверг в столице возможно даже образование смерчей.
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москва, гидрометцентр, общество
Москва, Гидрометцентр, Общество
Москвичей попросили воздержаться от прогулок в непогоду

Жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду из-за сильных осадков и ветра в четверг, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
«
"В отдельных районах города идет сильный ливень. Фиксируются мощные порывы ветра. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра со скоростью до 23 метров в секунду.
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МоскваГидрометцентрОбщество
 
 
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