https://ria.ru/20240620/dozhd-1954247457.html

Москвичей попросили воздержаться от прогулок в непогоду

Москвичей попросили воздержаться от прогулок в непогоду - РИА Новости, 20.06.2024

Москвичей попросили воздержаться от прогулок в непогоду

Жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду из-за сильных осадков и ветра в четверг, сообщается в Telegram-канале комплекса РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:36

2024-06-20T14:36

2024-06-20T14:36

москва

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду из-за сильных осадков и ветра в четверг, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет сильный ливень. Фиксируются мощные порывы ветра. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - говорится в сообщении ведомства. Ранее Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра со скоростью до 23 метров в секунду.

https://ria.ru/20240620/mosgorpark-1954155862.html

москва

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Сильный ливень в Москве Москву накрыл мощнейший ливень. Синоптики предупреждали, что в четверг в столице возможно даже образование смерчей. 2024-06-20T14:36 true PT0M30S

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москва, гидрометцентр, общество