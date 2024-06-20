https://ria.ru/20240620/dozhd-1954247457.html
Москвичей попросили воздержаться от прогулок в непогоду
Москвичей попросили воздержаться от прогулок в непогоду - РИА Новости, 20.06.2024
Москвичей попросили воздержаться от прогулок в непогоду
Жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду из-за сильных осадков и ветра в четверг, сообщается в Telegram-канале комплекса РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:36
2024-06-20T14:36
2024-06-20T14:36
москва
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду из-за сильных осадков и ветра в четверг, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет сильный ливень. Фиксируются мощные порывы ветра. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - говорится в сообщении ведомства. Ранее Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра со скоростью до 23 метров в секунду.
https://ria.ru/20240620/mosgorpark-1954155862.html
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РИА Новости
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Сильный ливень в Москве
Москву накрыл мощнейший ливень. Синоптики предупреждали, что в четверг в столице возможно даже образование смерчей.
2024-06-20T14:36
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, гидрометцентр, общество
Москва, Гидрометцентр, Общество
Москвичей попросили воздержаться от прогулок в непогоду
Жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду