https://ria.ru/20240620/donetsk-1954164088.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреливают Петровский район Донецка, с полуночи выпущено 17 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:25
2024-06-20T10:25
2024-06-20T10:25
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Петровский район Донецка, с полуночи выпущено 17 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.05 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 6.20 обстрел возобновился и до 8.10 было выпущено еще 15 снарядов из "натовской" артиллерии. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрелов в указанном районе повреждено остекление многоквартирных домов, а также автомобили. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240619/obstrel-1954115873.html
https://ria.ru/20240615/obstrel-1953095825.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ выпустили 17 снарядов по Петровскому району Донецка