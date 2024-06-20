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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/donetsk-1954164088.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреливают Петровский район Донецка, с полуночи выпущено 17 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:25
2024-06-20T10:25
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Петровский район Донецка, с полуночи выпущено 17 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.05 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 6.20 обстрел возобновился и до 8.10 было выпущено еще 15 снарядов из "натовской" артиллерии. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрелов в указанном районе повреждено остекление многоквартирных домов, а также автомобили. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240619/obstrel-1954115873.html
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петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ выпустили 17 снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Петровский район Донецка, с полуночи выпущено 17 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.05 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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По данным ведомства, в 6.20 обстрел возобновился и до 8.10 было выпущено еще 15 снарядов из "натовской" артиллерии.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрелов в указанном районе повреждено остекление многоквартирных домов, а также автомобили.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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