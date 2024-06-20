https://ria.ru/20240620/donetsk-1954164088.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.06.2024

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреливают Петровский район Донецка, с полуночи выпущено 17 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:25

2024-06-20T10:25

2024-06-20T10:25

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Петровский район Донецка, с полуночи выпущено 17 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.05 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 6.20 обстрел возобновился и до 8.10 было выпущено еще 15 снарядов из "натовской" артиллерии. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрелов в указанном районе повреждено остекление многоквартирных домов, а также автомобили. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240619/obstrel-1954115873.html

https://ria.ru/20240615/obstrel-1953095825.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия