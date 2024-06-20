Эксперт рассказал, зачем надо менять ядерную доктрину России
Военный эксперт: ядерную доктрину России надо менять, чтобы Запад понял риски
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ядерную доктрину РФ нужно изменить, чтобы Запад чётко понимал, какие у него будут последствия в случае применения малых ядерных зарядов, сейчас же НАТО занимается тем, что повышает градус ядерной угрозы, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
«
"Все вот эти моменты в совокупности указывают на то, что тот закон, который мы принимали по политике в области ядерного оружия, нужно пересмотреть, обязательно включить в него разделы, связанные с тактическим и оперативно-тактическим ядерным оружием, которое относится к классу нестратегических ядерных вооружений, и когда мы будем их использовать", - сказал Леонков.
Аналитик спрогнозировал изменения в ядерной доктрине России
4 апреля, 00:22
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
«
"Чтобы на Западе понимали, что мы не шутим, серьёзно относимся к своей безопасности и сохранению суверенитета. А до Запада очень тяжело доходят некоторые наши действия. Поэтому мы должны себя обезопасить и выстроить такой механизм, чтобы любые попытки запада настроить на нас какие-то страны и послать их в качестве прокси-сил, как произошло с Украиной, будут чреваты, прежде всего, для тех, кто их послал и кто их вооружил", - добавил он.
Эксперт рассказал, что в национальной доктрине США ранее был впервые введён такой термин как граничная ядерная война, то есть применение тактических зарядов мощностью до 20 килотонн. В качестве носителей таких зарядов США рассматривали в том числе крылатые ракеты Tomahawk и похожие на них средства доставки, а также средства воздушного базирования.
Кроме того, США вышли из договора РСМД, после чего шли дискуссии о том, что ракеты средней и меньшей дальности может получить Европа. А недавно о том, что нужно провести консультации о проведении ядерных боеголовок в состояние боевой готовности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, напомнил эксперт.
Кроме того, по словам Леонкова, в США не осталось технологий, чтобы производить крупные ядерные заряды, поэтому у Запада не остаётся выхода, кроме как "создавать заряды малой мощности и массово их в случае чего использовать, в ограниченной ядерной войне".
«
"А после того, как Столтенберг заявил, что альянс станет ядерным и многие государства, входящие в блок НАТО, получат доступ к такому вооружению, это, конечно, повысило градус ядерной угрозы со стороны альянса, который не хочет вести никакие диалоги по ядерной безопасности", - отметил эксперт.
"В связи с этим существует угроза применения ядерных боеприпасов, к тому же нужно понимать, что F-16, которые Украина собирается использовать для атак по нашей территории, это самолёты тактической авиации НАТО, они способны нести тактическое ядерное вооружение", - добавил он.
Леонков не исключил, что запад может дать Киеву инструкции применить такие боеприпасы по территории Украины, чтобы потом обвинить в этом РФ, а "ответка не пришла по ним". "Бить по своим украинская армия руку набила", - напомнил эксперт.