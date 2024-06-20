https://ria.ru/20240620/doktrina-1954384873.html

Эксперт рассказал, зачем надо менять ядерную доктрину России

Эксперт рассказал, зачем надо менять ядерную доктрину России - РИА Новости, 20.06.2024

Эксперт рассказал, зачем надо менять ядерную доктрину России

Ядерную доктрину РФ нужно изменить, чтобы Запад чётко понимал, какие у него будут последствия в случае применения малых ядерных зарядов, сейчас же НАТО... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T21:35

2024-06-20T21:35

2024-06-20T21:35

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ядерную доктрину РФ нужно изменить, чтобы Запад чётко понимал, какие у него будут последствия в случае применения малых ядерных зарядов, сейчас же НАТО занимается тем, что повышает градус ядерной угрозы, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. "Все вот эти моменты в совокупности указывают на то, что тот закон, который мы принимали по политике в области ядерного оружия, нужно пересмотреть, обязательно включить в него разделы, связанные с тактическим и оперативно-тактическим ядерным оружием, которое относится к классу нестратегических ядерных вооружений, и когда мы будем их использовать", - сказал Леонков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. "Чтобы на Западе понимали, что мы не шутим, серьёзно относимся к своей безопасности и сохранению суверенитета. А до Запада очень тяжело доходят некоторые наши действия. Поэтому мы должны себя обезопасить и выстроить такой механизм, чтобы любые попытки запада настроить на нас какие-то страны и послать их в качестве прокси-сил, как произошло с Украиной, будут чреваты, прежде всего, для тех, кто их послал и кто их вооружил", - добавил он. Эксперт рассказал, что в национальной доктрине США ранее был впервые введён такой термин как граничная ядерная война, то есть применение тактических зарядов мощностью до 20 килотонн. В качестве носителей таких зарядов США рассматривали в том числе крылатые ракеты Tomahawk и похожие на них средства доставки, а также средства воздушного базирования. Кроме того, США вышли из договора РСМД, после чего шли дискуссии о том, что ракеты средней и меньшей дальности может получить Европа. А недавно о том, что нужно провести консультации о проведении ядерных боеголовок в состояние боевой готовности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, напомнил эксперт. Кроме того, по словам Леонкова, в США не осталось технологий, чтобы производить крупные ядерные заряды, поэтому у Запада не остаётся выхода, кроме как "создавать заряды малой мощности и массово их в случае чего использовать, в ограниченной ядерной войне". "А после того, как Столтенберг заявил, что альянс станет ядерным и многие государства, входящие в блок НАТО, получат доступ к такому вооружению, это, конечно, повысило градус ядерной угрозы со стороны альянса, который не хочет вести никакие диалоги по ядерной безопасности", - отметил эксперт. "В связи с этим существует угроза применения ядерных боеприпасов, к тому же нужно понимать, что F-16, которые Украина собирается использовать для атак по нашей территории, это самолёты тактической авиации НАТО, они способны нести тактическое ядерное вооружение", - добавил он. Леонков не исключил, что запад может дать Киеву инструкции применить такие боеприпасы по территории Украины, чтобы потом обвинить в этом РФ, а "ответка не пришла по ним". "Бить по своим украинская армия руку набила", - напомнил эксперт.

https://ria.ru/20240404/rossiya-1937725258.html

https://ria.ru/20240617/nato-1953383832.html

https://ria.ru/20240608/rossiya-1951618502.html

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