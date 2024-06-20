Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, зачем надо менять ядерную доктрину России - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/doktrina-1954384873.html
Эксперт рассказал, зачем надо менять ядерную доктрину России
Эксперт рассказал, зачем надо менять ядерную доктрину России - РИА Новости, 20.06.2024
Эксперт рассказал, зачем надо менять ядерную доктрину России
Ядерную доктрину РФ нужно изменить, чтобы Запад чётко понимал, какие у него будут последствия в случае применения малых ядерных зарядов, сейчас же НАТО... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T21:35
2024-06-20T21:35
россия
сша
украина
алексей леонков
йенс столтенберг
владимир путин
нато
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947578207_0:41:1595:938_1920x0_80_0_0_9d495830e049500063f5196fd474bf91.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ядерную доктрину РФ нужно изменить, чтобы Запад чётко понимал, какие у него будут последствия в случае применения малых ядерных зарядов, сейчас же НАТО занимается тем, что повышает градус ядерной угрозы, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. "Все вот эти моменты в совокупности указывают на то, что тот закон, который мы принимали по политике в области ядерного оружия, нужно пересмотреть, обязательно включить в него разделы, связанные с тактическим и оперативно-тактическим ядерным оружием, которое относится к классу нестратегических ядерных вооружений, и когда мы будем их использовать", - сказал Леонков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. "Чтобы на Западе понимали, что мы не шутим, серьёзно относимся к своей безопасности и сохранению суверенитета. А до Запада очень тяжело доходят некоторые наши действия. Поэтому мы должны себя обезопасить и выстроить такой механизм, чтобы любые попытки запада настроить на нас какие-то страны и послать их в качестве прокси-сил, как произошло с Украиной, будут чреваты, прежде всего, для тех, кто их послал и кто их вооружил", - добавил он. Эксперт рассказал, что в национальной доктрине США ранее был впервые введён такой термин как граничная ядерная война, то есть применение тактических зарядов мощностью до 20 килотонн. В качестве носителей таких зарядов США рассматривали в том числе крылатые ракеты Tomahawk и похожие на них средства доставки, а также средства воздушного базирования. Кроме того, США вышли из договора РСМД, после чего шли дискуссии о том, что ракеты средней и меньшей дальности может получить Европа. А недавно о том, что нужно провести консультации о проведении ядерных боеголовок в состояние боевой готовности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, напомнил эксперт. Кроме того, по словам Леонкова, в США не осталось технологий, чтобы производить крупные ядерные заряды, поэтому у Запада не остаётся выхода, кроме как "создавать заряды малой мощности и массово их в случае чего использовать, в ограниченной ядерной войне". "А после того, как Столтенберг заявил, что альянс станет ядерным и многие государства, входящие в блок НАТО, получат доступ к такому вооружению, это, конечно, повысило градус ядерной угрозы со стороны альянса, который не хочет вести никакие диалоги по ядерной безопасности", - отметил эксперт. "В связи с этим существует угроза применения ядерных боеприпасов, к тому же нужно понимать, что F-16, которые Украина собирается использовать для атак по нашей территории, это самолёты тактической авиации НАТО, они способны нести тактическое ядерное вооружение", - добавил он. Леонков не исключил, что запад может дать Киеву инструкции применить такие боеприпасы по территории Украины, чтобы потом обвинить в этом РФ, а "ответка не пришла по ним". "Бить по своим украинская армия руку набила", - напомнил эксперт.
https://ria.ru/20240404/rossiya-1937725258.html
https://ria.ru/20240617/nato-1953383832.html
https://ria.ru/20240608/rossiya-1951618502.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947578207_145:0:1450:979_1920x0_80_0_0_acf17778c62edf46587157f0f9dee5ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, алексей леонков, йенс столтенберг, владимир путин, нато, f-16
Россия, США, Украина, Алексей Леонков, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, F-16
Эксперт рассказал, зачем надо менять ядерную доктрину России

Военный эксперт: ядерную доктрину России надо менять, чтобы Запад понял риски

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ядерную доктрину РФ нужно изменить, чтобы Запад чётко понимал, какие у него будут последствия в случае применения малых ядерных зарядов, сейчас же НАТО занимается тем, что повышает градус ядерной угрозы, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
«
"Все вот эти моменты в совокупности указывают на то, что тот закон, который мы принимали по политике в области ядерного оружия, нужно пересмотреть, обязательно включить в него разделы, связанные с тактическим и оперативно-тактическим ядерным оружием, которое относится к классу нестратегических ядерных вооружений, и когда мы будем их использовать", - сказал Леонков.
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Аналитик спрогнозировал изменения в ядерной доктрине России
4 апреля, 00:22
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
«
"Чтобы на Западе понимали, что мы не шутим, серьёзно относимся к своей безопасности и сохранению суверенитета. А до Запада очень тяжело доходят некоторые наши действия. Поэтому мы должны себя обезопасить и выстроить такой механизм, чтобы любые попытки запада настроить на нас какие-то страны и послать их в качестве прокси-сил, как произошло с Украиной, будут чреваты, прежде всего, для тех, кто их послал и кто их вооружил", - добавил он.
Эксперт рассказал, что в национальной доктрине США ранее был впервые введён такой термин как граничная ядерная война, то есть применение тактических зарядов мощностью до 20 килотонн. В качестве носителей таких зарядов США рассматривали в том числе крылатые ракеты Tomahawk и похожие на них средства доставки, а также средства воздушного базирования.
Кроме того, США вышли из договора РСМД, после чего шли дискуссии о том, что ракеты средней и меньшей дальности может получить Европа. А недавно о том, что нужно провести консультации о проведении ядерных боеголовок в состояние боевой готовности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, напомнил эксперт.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Кремле прокомментировали заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО
17 июня, 12:23
Кроме того, по словам Леонкова, в США не осталось технологий, чтобы производить крупные ядерные заряды, поэтому у Запада не остаётся выхода, кроме как "создавать заряды малой мощности и массово их в случае чего использовать, в ограниченной ядерной войне".
«
"А после того, как Столтенберг заявил, что альянс станет ядерным и многие государства, входящие в блок НАТО, получат доступ к такому вооружению, это, конечно, повысило градус ядерной угрозы со стороны альянса, который не хочет вести никакие диалоги по ядерной безопасности", - отметил эксперт.
"В связи с этим существует угроза применения ядерных боеприпасов, к тому же нужно понимать, что F-16, которые Украина собирается использовать для атак по нашей территории, это самолёты тактической авиации НАТО, они способны нести тактическое ядерное вооружение", - добавил он.
Леонков не исключил, что запад может дать Киеву инструкции применить такие боеприпасы по территории Украины, чтобы потом обвинить в этом РФ, а "ответка не пришла по ним". "Бить по своим украинская армия руку набила", - напомнил эксперт.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Захарова рассказала, как Россия будет реагировать на заявления США по ЯО
8 июня, 12:11
 
РоссияСШАУкраинаАлексей ЛеонковЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала