Россия и КНДР подтвердили приверженность целям Устава ООН
В договоре о партнерстве России и КНДР говорится о вкладе в обеспечение мира
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности, две страны подтверждают приверженность целям и принципам Устава ООН, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ, опубликованного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).
Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
"Развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства сторон отвечает коренным интересам их народов и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности", - говорится в тексте документа.
Стороны подтвердили свою "приверженность целям и принципам Устава ООН", а также другим общепризнанным принципам и нормам международного права.
"Стремясь к установлению глобальной стратегической стабильности и нового справедливого и равноправного международного порядка, стороны поддерживают тесную коммуникацию друг с другом и укрепляют тактическое и стратегическое взаимодействие", - говорит вторая статья договора.