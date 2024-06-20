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Россия и КНДР подтвердили приверженность целям Устава ООН - РИА Новости, 20.06.2024
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08:23 20.06.2024 (обновлено: 08:30 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/dogovor-1954145179.html
Россия и КНДР подтвердили приверженность целям Устава ООН
Россия и КНДР подтвердили приверженность целям Устава ООН - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и КНДР подтвердили приверженность целям Устава ООН
Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности, две страны РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:23
2024-06-20T08:30
в мире
россия
владимир путин
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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности, две страны подтверждают приверженность целям и принципам Устава ООН, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ, опубликованного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК). Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. "Развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства сторон отвечает коренным интересам их народов и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности", - говорится в тексте документа. Стороны подтвердили свою "приверженность целям и принципам Устава ООН", а также другим общепризнанным принципам и нормам международного права."Стремясь к установлению глобальной стратегической стабильности и нового справедливого и равноправного международного порядка, стороны поддерживают тесную коммуникацию друг с другом и укрепляют тактическое и стратегическое взаимодействие", - говорит вторая статья договора.
https://ria.ru/20240619/otnosheniya-1954107013.html
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в мире, россия, владимир путин, оон, визит путина в кндр
В мире, Россия, Владимир Путин, ООН, Визит Путина в КНДР
Россия и КНДР подтвердили приверженность целям Устава ООН

В договоре о партнерстве России и КНДР говорится о вкладе в обеспечение мира

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности, две страны подтверждают приверженность целям и принципам Устава ООН, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ, опубликованного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).
Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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"Развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства сторон отвечает коренным интересам их народов и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности", - говорится в тексте документа.
Стороны подтвердили свою "приверженность целям и принципам Устава ООН", а также другим общепризнанным принципам и нормам международного права.
"Стремясь к установлению глобальной стратегической стабильности и нового справедливого и равноправного международного порядка, стороны поддерживают тесную коммуникацию друг с другом и укрепляют тактическое и стратегическое взаимодействие", - говорит вторая статья договора.
Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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В миреРоссияВладимир ПутинООНВизит Путина в КНДР
 
 
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