https://ria.ru/20240620/dogovor-1954145179.html

Россия и КНДР подтвердили приверженность целям Устава ООН

Россия и КНДР подтвердили приверженность целям Устава ООН - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и КНДР подтвердили приверженность целям Устава ООН

Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности, две страны РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:23

2024-06-20T08:23

2024-06-20T08:30

в мире

россия

владимир путин

оон

визит путина в кндр

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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Развитие всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности, две страны подтверждают приверженность целям и принципам Устава ООН, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и РФ, опубликованного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК). Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. "Развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства сторон отвечает коренным интересам их народов и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности", - говорится в тексте документа. Стороны подтвердили свою "приверженность целям и принципам Устава ООН", а также другим общепризнанным принципам и нормам международного права."Стремясь к установлению глобальной стратегической стабильности и нового справедливого и равноправного международного порядка, стороны поддерживают тесную коммуникацию друг с другом и укрепляют тактическое и стратегическое взаимодействие", - говорит вторая статья договора.

https://ria.ru/20240619/otnosheniya-1954107013.html

https://ria.ru/20240619/dogovor-1953890806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, владимир путин, оон, визит путина в кндр