https://ria.ru/20240620/dogovor-1954143344.html
В КНДР опубликовали договор о стратегическом партнерстве с Россией
В КНДР опубликовали договор о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 20.06.2024
В КНДР опубликовали договор о стратегическом партнерстве с Россией
Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало подписанный лидерами РФ и КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, который РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:00
2024-06-20T08:00
2024-06-20T08:00
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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало подписанный лидерами РФ и КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, который состоит из 23 статей, охватывающих целый ряд сфер, он бессрочный и заменил собой предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 2000 года. Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно тексту документа, в договоре 23 статьи и с даты его вступления в силу в момент обмена ратификационными грамотами прекращается действие старого Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между КНДР и РФ от 9 февраля 2000 года. "Настоящий Договор действует бессрочно", - говорится в тексте документа, опубликованном ЦТАК. Прекращение действия возможно после уведомления другой стороны в письменном виде. Действие прекращается через год с даты получения другой стороной письменного уведомления.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
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россия, владимир путин, визит путина в кндр, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР, В мире, КНДР (Северная Корея)
В КНДР опубликовали договор о стратегическом партнерстве с Россией
ЦТАК опубликовал договор КНДР и РФ, он бессрочный и состоит из 23 статей
СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало подписанный лидерами РФ и КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, который состоит из 23 статей, охватывающих целый ряд сфер, он бессрочный и заменил собой предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 2000 года.
Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Согласно тексту документа, в договоре 23 статьи и с даты его вступления в силу в момент обмена ратификационными грамотами прекращается действие старого Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между КНДР и РФ от 9 февраля 2000 года.
"Настоящий Договор действует бессрочно", - говорится в тексте документа, опубликованном ЦТАК.
Прекращение действия возможно после уведомления другой стороны в письменном виде. Действие прекращается через год с даты получения другой стороной письменного уведомления.