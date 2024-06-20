https://ria.ru/20240620/dogovor-1954143344.html

В КНДР опубликовали договор о стратегическом партнерстве с Россией

В КНДР опубликовали договор о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 20.06.2024

В КНДР опубликовали договор о стратегическом партнерстве с Россией

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало подписанный лидерами РФ и КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, который РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:00

2024-06-20T08:00

2024-06-20T08:00

россия

владимир путин

визит путина в кндр

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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало подписанный лидерами РФ и КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, который состоит из 23 статей, охватывающих целый ряд сфер, он бессрочный и заменил собой предыдущий Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 2000 года. Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно тексту документа, в договоре 23 статьи и с даты его вступления в силу в момент обмена ратификационными грамотами прекращается действие старого Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между КНДР и РФ от 9 февраля 2000 года. "Настоящий Договор действует бессрочно", - говорится в тексте документа, опубликованном ЦТАК. Прекращение действия возможно после уведомления другой стороны в письменном виде. Действие прекращается через год с даты получения другой стороной письменного уведомления.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

https://ria.ru/20240619/vizit-1954102342.html

россия

кндр (северная корея)

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