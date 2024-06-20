https://ria.ru/20240620/dodon-1954325390.html

Додон прокомментировал присоединение Молдавии к санкциям против России

Додон прокомментировал присоединение Молдавии к санкциям против России - РИА Новости, 20.06.2024

Додон прокомментировал присоединение Молдавии к санкциям против России

Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям ударило по экономике республики, особенно по областям энергетики и торговли, считает экс-президент, лидер... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:24

2024-06-20T17:24

2024-06-20T17:42

молдавия

россия

москва

игорь додон

михай попшой

майя санду

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png

КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям ударило по экономике республики, особенно по областям энергетики и торговли, считает экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон."Участие Молдавии в войне санкций против России уже обернулось экономическим поражением для Молдавии. Самым сильным ударом по экономике, бизнесу и населению оказался энергетический. Вместо того, чтобы договориться с российской стороной о более выгодных условиях покупки газа, Молдавия взяла на вооружение европейские лозунги диверсификации источников поставки газа и отказа от российского газа", - заявил Додон, выступая на симпозиуме в Братиславе на тему последствий антироссийских санкций. Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что республика поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию. По его словам, в основе всех решений и действий руководства страны должен быть национальный интерес Молдавии. Но действующие власти ведут откровенно антироссийскую политику в ущерб национальным и экономическим интересам Молдавии, исходя из "конъюнктурной антироссийской риторики" западных стран. Додон отметил, что присоединение Молдавии к антироссийским санкциям негативно отразилось на торговых отношениях Кишинева и Москвы. Банковские санкции Молдавии против РФ превратились в финансовые санкции против своих же граждан, а после того, как Молдавия вслед за странами ЕС закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, поездки в Россию и обратно посредством транзитных перелетов или автотранспортом через страны восточной Европы стали для молдаван затруднительными. "За участие в антироссийской политике западных стран Молдавия получила "премию" в виде кандидатства на вступление в Евросоюз, но это не привело и не приведет к получению молдавскими гражданами и молдавским бизнесом каких-либо значимых для них выгод", - добавил экс-президент. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954190124.html

https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954170603.html

https://ria.ru/20240614/postpredy-1953043655.html

молдавия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, москва, игорь додон, михай попшой, майя санду, евросоюз