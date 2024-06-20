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Додон прокомментировал присоединение Молдавии к санкциям против России - РИА Новости, 20.06.2024
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17:24 20.06.2024 (обновлено: 17:42 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/dodon-1954325390.html
Додон прокомментировал присоединение Молдавии к санкциям против России
Додон прокомментировал присоединение Молдавии к санкциям против России - РИА Новости, 20.06.2024
Додон прокомментировал присоединение Молдавии к санкциям против России
Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям ударило по экономике республики, особенно по областям энергетики и торговли, считает экс-президент, лидер... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:24
2024-06-20T17:42
молдавия
россия
москва
игорь додон
михай попшой
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям ударило по экономике республики, особенно по областям энергетики и торговли, считает экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон."Участие Молдавии в войне санкций против России уже обернулось экономическим поражением для Молдавии. Самым сильным ударом по экономике, бизнесу и населению оказался энергетический. Вместо того, чтобы договориться с российской стороной о более выгодных условиях покупки газа, Молдавия взяла на вооружение европейские лозунги диверсификации источников поставки газа и отказа от российского газа", - заявил Додон, выступая на симпозиуме в Братиславе на тему последствий антироссийских санкций. Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что республика поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию. По его словам, в основе всех решений и действий руководства страны должен быть национальный интерес Молдавии. Но действующие власти ведут откровенно антироссийскую политику в ущерб национальным и экономическим интересам Молдавии, исходя из "конъюнктурной антироссийской риторики" западных стран. Додон отметил, что присоединение Молдавии к антироссийским санкциям негативно отразилось на торговых отношениях Кишинева и Москвы. Банковские санкции Молдавии против РФ превратились в финансовые санкции против своих же граждан, а после того, как Молдавия вслед за странами ЕС закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, поездки в Россию и обратно посредством транзитных перелетов или автотранспортом через страны восточной Европы стали для молдаван затруднительными. "За участие в антироссийской политике западных стран Молдавия получила "премию" в виде кандидатства на вступление в Евросоюз, но это не привело и не приведет к получению молдавскими гражданами и молдавским бизнесом каких-либо значимых для них выгод", - добавил экс-президент. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954190124.html
https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954170603.html
https://ria.ru/20240614/postpredy-1953043655.html
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молдавия, россия, москва, игорь додон, михай попшой, майя санду, евросоюз
Молдавия, Россия, Москва, Игорь Додон, Михай Попшой, Майя Санду, Евросоюз
Додон прокомментировал присоединение Молдавии к санкциям против России

Додон: присоединение Молдавии к санкциям против РФ ударило по экономике

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям ударило по экономике республики, особенно по областям энергетики и торговли, считает экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
"Участие Молдавии в войне санкций против России уже обернулось экономическим поражением для Молдавии. Самым сильным ударом по экономике, бизнесу и населению оказался энергетический. Вместо того, чтобы договориться с российской стороной о более выгодных условиях покупки газа, Молдавия взяла на вооружение европейские лозунги диверсификации источников поставки газа и отказа от российского газа", - заявил Додон, выступая на симпозиуме в Братиславе на тему последствий антироссийских санкций.
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Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что республика поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию.
По его словам, в основе всех решений и действий руководства страны должен быть национальный интерес Молдавии. Но действующие власти ведут откровенно антироссийскую политику в ущерб национальным и экономическим интересам Молдавии, исходя из "конъюнктурной антироссийской риторики" западных стран.
Додон отметил, что присоединение Молдавии к антироссийским санкциям негативно отразилось на торговых отношениях Кишинева и Москвы. Банковские санкции Молдавии против РФ превратились в финансовые санкции против своих же граждан, а после того, как Молдавия вслед за странами ЕС закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, поездки в Россию и обратно посредством транзитных перелетов или автотранспортом через страны восточной Европы стали для молдаван затруднительными.
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"За участие в антироссийской политике западных стран Молдавия получила "премию" в виде кандидатства на вступление в Евросоюз, но это не привело и не приведет к получению молдавскими гражданами и молдавским бизнесом каких-либо значимых для них выгод", - добавил экс-президент.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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