Додон прокомментировал присоединение Молдавии к санкциям против России
Додон: присоединение Молдавии к санкциям против РФ ударило по экономике
© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 июн - РИА Новости. Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям ударило по экономике республики, особенно по областям энергетики и торговли, считает экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
"Участие Молдавии в войне санкций против России уже обернулось экономическим поражением для Молдавии. Самым сильным ударом по экономике, бизнесу и населению оказался энергетический. Вместо того, чтобы договориться с российской стороной о более выгодных условиях покупки газа, Молдавия взяла на вооружение европейские лозунги диверсификации источников поставки газа и отказа от российского газа", - заявил Додон, выступая на симпозиуме в Братиславе на тему последствий антироссийских санкций.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что республика поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию.
По его словам, в основе всех решений и действий руководства страны должен быть национальный интерес Молдавии. Но действующие власти ведут откровенно антироссийскую политику в ущерб национальным и экономическим интересам Молдавии, исходя из "конъюнктурной антироссийской риторики" западных стран.
Додон отметил, что присоединение Молдавии к антироссийским санкциям негативно отразилось на торговых отношениях Кишинева и Москвы. Банковские санкции Молдавии против РФ превратились в финансовые санкции против своих же граждан, а после того, как Молдавия вслед за странами ЕС закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, поездки в Россию и обратно посредством транзитных перелетов или автотранспортом через страны восточной Европы стали для молдаван затруднительными.
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"За участие в антироссийской политике западных стран Молдавия получила "премию" в виде кандидатства на вступление в Евросоюз, но это не привело и не приведет к получению молдавскими гражданами и молдавским бизнесом каких-либо значимых для них выгод", - добавил экс-президент.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.