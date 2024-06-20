https://ria.ru/20240620/deti-1954349182.html

Среди госпитализированных из-за непогоды в Москве четыре ребенка

Среди госпитализированных из-за непогоды в Москве четыре ребенка - РИА Новости, 20.06.2024

Среди госпитализированных из-за непогоды в Москве четыре ребенка

Среди госпитализированных из-за непогоды в Москве четыре ребенка, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:37

2024-06-20T18:37

2024-06-20T18:37

москва

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Среди госпитализированных из-за непогоды в Москве четыре ребенка, их состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. "Среди госпитализированных 4 ребенка, их состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказали в пресс-службе. Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, гидрометцентр, экология в россии