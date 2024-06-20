https://ria.ru/20240620/derevo-1954244213.html

В Москве на машину упало дерево

В Москве на машину упало дерево - РИА Новости, 20.06.2024

В Москве на машину упало дерево

Дерево упало на машину на улице Фабрициуса из-за непогоды в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:29

2024-06-20T14:29

2024-06-20T14:29

происшествия

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дерево упало на машину на улице Фабрициуса из-за непогоды в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Дерево полностью накрыло машину, но не видно, чтобы пострадали люди. Владелец автомобиля с крайне расстроенным видом сообщил РИА Новости, что своего железного коня 1998 года выпуска он "совсем недавно восстановил".Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

https://ria.ru/20240618/derevo-1953795615.html

москва

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происшествия, москва, гидрометцентр