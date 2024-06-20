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В Москве на машину упало дерево - РИА Новости, 20.06.2024
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14:29 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/derevo-1954244213.html
В Москве на машину упало дерево
В Москве на машину упало дерево - РИА Новости, 20.06.2024
В Москве на машину упало дерево
Дерево упало на машину на улице Фабрициуса из-за непогоды в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:29
2024-06-20T14:29
происшествия
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гидрометцентр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дерево упало на машину на улице Фабрициуса из-за непогоды в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Дерево полностью накрыло машину, но не видно, чтобы пострадали люди. Владелец автомобиля с крайне расстроенным видом сообщил РИА Новости, что своего железного коня 1998 года выпуска он "совсем недавно восстановил".Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве. Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.
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происшествия, москва, гидрометцентр
Происшествия, Москва, Гидрометцентр
В Москве на машину упало дерево

В Москве на машину упало дерево из-за непогоды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПоследствия сильного дождя в Москве
Последствия сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Последствия сильного дождя в Москве
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Дерево упало на машину на улице Фабрициуса из-за непогоды в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Дерево полностью накрыло машину, но не видно, чтобы пострадали люди.
Владелец автомобиля с крайне расстроенным видом сообщил РИА Новости, что своего железного коня 1998 года выпуска он "совсем недавно восстановил".
Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.
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