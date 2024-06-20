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СБУ завела уголовное дело на руководителя Росгвардии по ДНР - РИА Новости, 20.06.2024
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20:33 20.06.2024 (обновлено: 20:38 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/delo-1954374736.html
СБУ завела уголовное дело на руководителя Росгвардии по ДНР
СБУ завела уголовное дело на руководителя Росгвардии по ДНР - РИА Новости, 20.06.2024
СБУ завела уголовное дело на руководителя Росгвардии по ДНР
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг, что завела уголовное дело на руководителя главного управления Росгвардии по Донецкой Народной республике... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:33
2024-06-20T20:38
в мире
донецкая народная республика
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг, что завела уголовное дело на руководителя главного управления Росгвардии по Донецкой Народной республике Игоря Семиляка. "Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного высокопоставленного чиновника РФ… Речь идет о российском генерал-лейтенанте Игоре Семиляке – командующем главного управления Росгвардии ДНР. По данным следствия, Семиляк был назначен руководителем в начале 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Служба безопасности заявила, что заочно сообщила Семиляку о подозрении по трем статьям: "Умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти"; "Создание террористической организации, руководство такой организацией и участие в ней, организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации"; "Создание, руководство и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, его финансирования, поставке оружия, боеприпасов и военной техники". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
СБУ завела уголовное дело на руководителя Росгвардии по ДНР

СБУ завела дело на руководителя главного управления Росгвардии по ДНР Семиляка

© Фото : Андрей ЗахарашНачальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии Игорь Семиляк
Начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии Игорь Семиляк - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Андрей Захараш
Начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии Игорь Семиляк. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг, что завела уголовное дело на руководителя главного управления Росгвардии по Донецкой Народной республике Игоря Семиляка.
«
"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного высокопоставленного чиновника РФ… Речь идет о российском генерал-лейтенанте Игоре Семиляке – командующем главного управления Росгвардии ДНР. По данным следствия, Семиляк был назначен руководителем в начале 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Служба безопасности заявила, что заочно сообщила Семиляку о подозрении по трем статьям: "Умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти"; "Создание террористической организации, руководство такой организацией и участие в ней, организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации"; "Создание, руководство и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, его финансирования, поставке оружия, боеприпасов и военной техники".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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16 июня, 16:11
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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