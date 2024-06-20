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СБУ завела уголовное дело на руководителя Росгвардии по ДНР

СБУ завела уголовное дело на руководителя Росгвардии по ДНР - РИА Новости, 20.06.2024

СБУ завела уголовное дело на руководителя Росгвардии по ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг, что завела уголовное дело на руководителя главного управления Росгвардии по Донецкой Народной республике... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T20:33

2024-06-20T20:33

2024-06-20T20:38

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в четверг, что завела уголовное дело на руководителя главного управления Росгвардии по Донецкой Народной республике Игоря Семиляка. "Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного высокопоставленного чиновника РФ… Речь идет о российском генерал-лейтенанте Игоре Семиляке – командующем главного управления Росгвардии ДНР. По данным следствия, Семиляк был назначен руководителем в начале 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Служба безопасности заявила, что заочно сообщила Семиляку о подозрении по трем статьям: "Умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти"; "Создание террористической организации, руководство такой организацией и участие в ней, организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации"; "Создание, руководство и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, его финансирования, поставке оружия, боеприпасов и военной техники". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20240616/ukraina-1953252186.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)