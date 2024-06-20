https://ria.ru/20240620/delo-1954142093.html
Жителя Горловки заподозрили в оскорблении россиян в соцсети
Жителя Горловки заподозрили в оскорблении россиян в соцсети - РИА Новости, 20.06.2024
Жителя Горловки заподозрили в оскорблении россиян в соцсети
Уголовное дело о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства возбудили против 27-летнего жителя Горловки в ДНР из-за его оскорбительных... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T07:31
2024-06-20T07:31
2024-06-20T07:31
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Уголовное дело о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства возбудили против 27-летнего жителя Горловки в ДНР из-за его оскорбительных комментариев в соцсети, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по ДНР. "Он подозревается в совершении преступления… "возбуждение ненависти или вражды, совершенные публично", - сказали в ведомстве, отметив, что фигурант - местный 27-летний житель Горловки в ДНР. Как считает следствие, с февраля по март подозреваемый в социальной сети размещал комментарии, "содержащих признаки унижения человеческого достоинства к российским гражданам". Сейчас следствие устанавливает все детали произошедшего. В рамках расследования будет проведена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза. "В настоящий момент фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240620/delo-1954140105.html
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донецкая народная республика, горловка, россия, происшествия
Донецкая Народная Республика, Горловка, Россия, Происшествия
Жителя Горловки заподозрили в оскорблении россиян в соцсети
СК возбудил дело против жителя Горловки за оскорбительные комментарии в соцсети
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Уголовное дело о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства возбудили против 27-летнего жителя Горловки в ДНР из-за его оскорбительных комментариев в соцсети, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по ДНР.
"Он подозревается в совершении преступления… "возбуждение ненависти или вражды, совершенные публично", - сказали в ведомстве, отметив, что фигурант - местный 27-летний житель Горловки в ДНР.
Как считает следствие, с февраля по март подозреваемый в социальной сети размещал комментарии, "содержащих признаки унижения человеческого достоинства к российским гражданам".
Сейчас следствие устанавливает все детали произошедшего. В рамках расследования будет проведена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза.
"В настоящий момент фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.