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Трамп получил право последнего слова на теледебатах - РИА Новости, 20.06.2024
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21:07 20.06.2024 (обновлено: 21:18 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/debaty-1954381321.html
Трамп получил право последнего слова на теледебатах
Трамп получил право последнего слова на теледебатах - РИА Новости, 20.06.2024
Трамп получил право последнего слова на теледебатах
Экс-президент США Дональд Трамп получил право последнего слова на предвыборных дебатах на следующей неделе, а его преемник и конкурент Джо Байден — возможность... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T21:07
2024-06-20T21:18
в мире
сша
атланта
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп получил право последнего слова на предвыборных дебатах на следующей неделе, а его преемник и конкурент Джо Байден — возможность выбрать место на подиуме, передает телеканал CNN. Республиканец и демократ 27 июня сойдутся в полуторачасовом прямом эфире из студии города Атланты. Команда Байдена, оказавшаяся удачливее в броске монеты, забронировала своему кандидату правую часть подиума и предоставила конкурентам определять порядок заключительных ремарок. Представители Трампа решили, что последнее слово останется за экс-президентом. Дебаты в Атланте станут первой очной встречей Трампа и Байдена в нынешнюю предвыборную кампанию. Второй и, вероятно, последний раунд запланирован на 10 сентября.
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в мире, сша, атланта, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп получил право последнего слова на теледебатах

CNN: Трамп получил последнее слово на дебатах, Байден — выбор места на подиуме

© AP Photo / Eugene HoshikoФото Байдена и Трампа
Фото Байдена и Трампа - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Фото Байдена и Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп получил право последнего слова на предвыборных дебатах на следующей неделе, а его преемник и конкурент Джо Байден — возможность выбрать место на подиуме, передает телеканал CNN.
Республиканец и демократ 27 июня сойдутся в полуторачасовом прямом эфире из студии города Атланты.
Команда Байдена, оказавшаяся удачливее в броске монеты, забронировала своему кандидату правую часть подиума и предоставила конкурентам определять порядок заключительных ремарок. Представители Трампа решили, что последнее слово останется за экс-президентом.
Дебаты в Атланте станут первой очной встречей Трампа и Байдена в нынешнюю предвыборную кампанию. Второй и, вероятно, последний раунд запланирован на 10 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Судьбу мира решат американские выборы
19 июня, 08:00
 
В миреСШААтлантаДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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