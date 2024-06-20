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Трамп получил право последнего слова на теледебатах
Трамп получил право последнего слова на теледебатах - РИА Новости, 20.06.2024
Трамп получил право последнего слова на теледебатах
Экс-президент США Дональд Трамп получил право последнего слова на предвыборных дебатах на следующей неделе, а его преемник и конкурент Джо Байден — возможность... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T21:07
2024-06-20T21:07
2024-06-20T21:18
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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп получил право последнего слова на предвыборных дебатах на следующей неделе, а его преемник и конкурент Джо Байден — возможность выбрать место на подиуме, передает телеканал CNN. Республиканец и демократ 27 июня сойдутся в полуторачасовом прямом эфире из студии города Атланты. Команда Байдена, оказавшаяся удачливее в броске монеты, забронировала своему кандидату правую часть подиума и предоставила конкурентам определять порядок заключительных ремарок. Представители Трампа решили, что последнее слово останется за экс-президентом. Дебаты в Атланте станут первой очной встречей Трампа и Байдена в нынешнюю предвыборную кампанию. Второй и, вероятно, последний раунд запланирован на 10 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, США, Атланта, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп получил право последнего слова на теледебатах
CNN: Трамп получил последнее слово на дебатах, Байден — выбор места на подиуме