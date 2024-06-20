https://ria.ru/20240620/debaty-1954381321.html

Трамп получил право последнего слова на теледебатах

Трамп получил право последнего слова на теледебатах - РИА Новости, 20.06.2024

Трамп получил право последнего слова на теледебатах

Экс-президент США Дональд Трамп получил право последнего слова на предвыборных дебатах на следующей неделе, а его преемник и конкурент Джо Байден — возможность... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T21:07

2024-06-20T21:07

2024-06-20T21:18

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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп получил право последнего слова на предвыборных дебатах на следующей неделе, а его преемник и конкурент Джо Байден — возможность выбрать место на подиуме, передает телеканал CNN. Республиканец и демократ 27 июня сойдутся в полуторачасовом прямом эфире из студии города Атланты. Команда Байдена, оказавшаяся удачливее в броске монеты, забронировала своему кандидату правую часть подиума и предоставила конкурентам определять порядок заключительных ремарок. Представители Трампа решили, что последнее слово останется за экс-президентом. Дебаты в Атланте станут первой очной встречей Трампа и Байдена в нынешнюю предвыборную кампанию. Второй и, вероятно, последний раунд запланирован на 10 сентября.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, атланта, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024