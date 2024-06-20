https://ria.ru/20240620/buynaksk-1954124918.html

В Буйнакске отменили режим повышенной готовности

В Буйнакске отменили режим повышенной готовности - РИА Новости, 20.06.2024

В Буйнакске отменили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности, введенный в дагестанском Буйнакске 12 июня после массового отравления людей водой, отменен из-за стабилизации ситуации, сообщили в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T00:22

2024-06-20T00:22

2024-06-20T00:22

происшествия

буйнакск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление в буйнакске

россия

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МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный в дагестанском Буйнакске 12 июня после массового отравления людей водой, отменен из-за стабилизации ситуации, сообщили в пресс-службе администрации города. С 7 июня жители Буйнакска стали обращаться в медучреждения города с симптомами отравления. По состоянию на вечер 17 июня на стационарном лечении в центральной городской больнице с симптомами кишечной инфекции оставались 59 пациентов, 169 человек к тому моменту уже были выписаны домой. "В связи со стабилизацией ситуации на территории городского округа "город Буйнакск", возникшей из-за сложной эпидемической ситуации по ОКИ, администрация города постановляет отменить режим повышенной готовности, введенный 12 июня 2024 года", – говорится в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора ранее установили, что вспышка кишечной инфекции в Буйнакске произошла из-за водопроводной воды. В нескольких случаях у заболевших обнаружен микс кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. В связи с отравлением людей возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, на предприятии прошли обыски. По данным следствия, люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.

https://ria.ru/20240611/infektsiya-1952203766.html

https://ria.ru/20240619/otravlenie-1954117733.html

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происшествия, буйнакск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление в буйнакске, россия