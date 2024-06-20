https://ria.ru/20240620/botulizm-1954291607.html

Сервис доставки рассказал о проверке сопроводительных документов продукции

Сервис доставки рассказал о проверке сопроводительных документов продукции - РИА Новости, 20.06.2024

Сервис доставки рассказал о проверке сопроводительных документов продукции

Сопроводительные документы на продукцию, которая повлекла массовое отравление россиян, не вызывали вопросов, присутствие ботулотоксина не меняет внешний вид... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:13

2024-06-20T16:13

2024-06-20T16:13

здоровье - общество

москва

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756841161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d59d4e3fb0cd4c7362b7b7045ecbaed.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сопроводительные документы на продукцию, которая повлекла массовое отравление россиян, не вызывали вопросов, присутствие ботулотоксина не меняет внешний вид продукта, запах и вкус, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса "Кухня на районе". "Как только нам стало известно об инциденте в Москве, мы незамедлительно начали проверку всей цепочки - от поставок до производства. После определения потенциально рискованного продукта - салата лобио, в составе которого есть консервированная фасоль от одного из наших поставщиков "Савон-К" - остановили продажи этого блюда, передали информацию о поставщике фасоли и образцы его продукции для санитарно-эпидемиологического исследования в Роспотребнадзор", - сообщили в сервисе. "Присутствие ботулотоксина не меняет внешний вид продукта, запах и даже вкус. А сопроводительные документы на эту продукцию не вызывали никаких вопросов. По требованию государственных органов мы списали и утилизировали всю продукцию с лобио... Кроме того, по своей инициативе мы проводим внеплановые лабораторные исследования продукции по нашей собственной программе производственного контроля", - добавили в компании. Кроме того, в сервисе сообщили, что их служба поддержки в первый день оперативно связалась с клиентами, которые заказывали это блюдо и предупредила о возможных рисках. "Мы остаемся на связи с клиентами и готовы оказывать всю необходимую поддержку", - указали в компании. Там также сообщили, что другой продукции поставщика "Савон-К" у них не было. "В нашем меню не было и нет салата с тунцом, фасолью и яблоком", - сказали в пресс-службе. По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них – в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). Суд отправил под домашний арест руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина, а повара компании-производителя фасоли ООО "Савон-К" Карима Норматова постановил заключить под стражу.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240620/murashko-1954276892.html

москва

нижегородская область

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здоровье - общество, москва, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки