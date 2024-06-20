https://ria.ru/20240620/botulizm-1954250114.html
В Роспотребнадзоре рассказали о расследовании вспышки ботулизма
В Роспотребнадзоре рассказали о расследовании вспышки ботулизма - РИА Новости, 20.06.2024
В Роспотребнадзоре рассказали о расследовании вспышки ботулизма
Роспотребнадзор провел обзвон более 1 тысячи человек в Москве, выявлены 83 с симптомами ботулизма разной степени проявления, из них 11 человек... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:39
2024-06-20T14:39
2024-06-20T14:49
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
происшествия
нижегородская область
анастасия ракова
казань
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор провел обзвон более 1 тысячи человек в Москве, выявлены 83 с симптомами ботулизма разной степени проявления, из них 11 человек госпитализированы, сообщается на сайте ведомства."Специалистами управления проведен обзвон и опрос более 1 000 человек, при котором активно выявлены 83 с симптомами разной степени проявления, из них 11 человек госпитализированы по медицинским показаниям, остальные взяты под меднаблюдение", - говорится в тексте.Уточняется, что по четырем адресам отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований. Управление рекомендовало при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, а приобретенную вышеназванную продукцию не употреблять в пищу."На сегодняшний день, 20 июня, в ходе эпидрасследования выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 113 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 70 тонн", - говорится в сообщении на сайте.Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С симптомами ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240620/roskachestvo-1954137690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия, нижегородская область, анастасия ракова , казань
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Происшествия, Нижегородская область, Анастасия Ракова , Казань
В Роспотребнадзоре рассказали о расследовании вспышки ботулизма
Во время расследования вспышек ботулизма выявили 83 случая заражения
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор провел обзвон более 1 тысячи человек в Москве, выявлены 83 с симптомами ботулизма разной степени проявления, из них 11 человек госпитализированы, сообщается на сайте ведомства.
"Специалистами управления проведен обзвон и опрос более 1 000 человек, при котором активно выявлены 83 с симптомами разной степени проявления, из них 11 человек госпитализированы по медицинским показаниям, остальные взяты под меднаблюдение", - говорится в тексте.
Уточняется, что по четырем адресам отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований. Управление рекомендовало при наличии характерных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью, а приобретенную вышеназванную продукцию не употреблять в пищу.
«
"На сегодняшний день, 20 июня, в ходе эпидрасследования выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 113 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Изъята и не допущена к реализации вышеназванная пищевая продукция и продукты, используемые для ее приготовления, общим весом более 70 тонн", - говорится в сообщении на сайте.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова
рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С симптомами ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области
и Казани
. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.