https://ria.ru/20240620/botulizm-1954230618.html

Роспотребнадзор опросил более двух тысяч человек после вспышки ботулизма

Роспотребнадзор опросил более двух тысяч человек после вспышки ботулизма - РИА Новости, 20.06.2024

Роспотребнадзор опросил более двух тысяч человек после вспышки ботулизма

Роспотребнадзор совместно с МВД опросил более 2 тысяч человек после ситуации со вспышкой ботулизма, выявлены лица с симптомами заболевания, сообщила... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:57

2024-06-20T13:57

2024-06-20T14:26

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766290684_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_a2d7547310e9147a2cbdfe6834dc71c3.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор совместно с МВД опросил более 2 тысяч человек после ситуации со вспышкой ботулизма, выявлены лица с симптомами заболевания, сообщила пресс-служба ведомства."Роспотребнадзором во взаимодействии с органами МВД опрошено более 2 тысяч человек, выявлены лица с симптомами заболевания. К работе привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки