https://ria.ru/20240620/botulizm-1954230618.html
Роспотребнадзор опросил более двух тысяч человек после вспышки ботулизма
Роспотребнадзор опросил более двух тысяч человек после вспышки ботулизма - РИА Новости, 20.06.2024
Роспотребнадзор опросил более двух тысяч человек после вспышки ботулизма
Роспотребнадзор совместно с МВД опросил более 2 тысяч человек после ситуации со вспышкой ботулизма, выявлены лица с симптомами заболевания, сообщила... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:57
2024-06-20T13:57
2024-06-20T14:26
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор совместно с МВД опросил более 2 тысяч человек после ситуации со вспышкой ботулизма, выявлены лица с симптомами заболевания, сообщила пресс-служба ведомства."Роспотребнадзором во взаимодействии с органами МВД опрошено более 2 тысяч человек, выявлены лица с симптомами заболевания. К работе привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, в том числе референс-центр по мониторингу за ботулизмом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Роспотребнадзор опросил более двух тысяч человек после вспышки ботулизма
Роспотребнадзор и МВД опросили более двух тысяч человек после вспышки ботулизма