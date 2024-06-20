https://ria.ru/20240620/botulizm-1954213738.html

В Москве ликвидировали около 20 тонн продукции из-за случаев ботулизма

В Москве ликвидировали около 20 тонн продукции из-за случаев ботулизма - РИА Новости, 20.06.2024

В Москве ликвидировали около 20 тонн продукции из-за случаев ботулизма

Около 20 тонн продукции ликвидировали на мусоросжигательном заводе по факту случаев ботулизма в Москве, сообщается на официальном портале Управления... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:09

2024-06-20T13:09

2024-06-20T13:47

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

происшествия

нижегородская область

казань

анастасия ракова

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Около 20 тонн продукции ликвидировали на мусоросжигательном заводе по факту случаев ботулизма в Москве, сообщается на официальном портале Управления Роспотребнадзора по столице.В Роспотребнадзоре отметили, что в столице проводится санитарно-эпидемиологическое расследование случаев заболевания ботулизмом среди москвичей."Всего обезврежено около 20 тонн неликвидной пищевой продукции. В настоящее время работа в данном направлении продолжается", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор сообщил, что сотрудники Управления контролируют все этапы следования потенциально опасной продукции – от загрузки в специализированный автотранспорт в логистических центрах и на складах до места ее обезвреживания (термическим способом) на мусоросжигательном заводе.Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с признаками ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. С симптомами ботулизма были также госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240620/roskachestvo-1954137690.html

москва

нижегородская область

казань

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия, нижегородская область, казань, анастасия ракова