https://ria.ru/20240620/botulizm-1954150927.html

Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших ботулизмом

Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших ботулизмом - РИА Новости, 20.06.2024

Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших ботулизмом

Пятнадцать человек, заболевших ботулизмом, выписаны из стационаров, один в Нижегородской области и 14 в Москве, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:11

2024-06-20T09:11

2024-06-20T13:50

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

нижегородская область

москва

здоровье - общество

происшествия

казань

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пятнадцать человек, заболевших ботулизмом, выписаны из стационаров, один в Нижегородской области и 14 в Москве, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В середине июня более 100 человек в Москве обратились за помощью, почувствовав симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Также с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани."По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них один в Нижегородской области и 14 в Москве",- говорится в сообщении.Ботулизм - опасное заболевание, которое развивается из-за отравления ботулотоксином. Источником становится бактерия клостридия, которая выделяет опасный для жизни человека токсин.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, москва, здоровье - общество, происшествия, казань