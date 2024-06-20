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Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших ботулизмом - РИА Новости, 20.06.2024
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09:11 20.06.2024 (обновлено: 13:50 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/botulizm-1954150927.html
Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших ботулизмом
Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших ботулизмом - РИА Новости, 20.06.2024
Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших ботулизмом
Пятнадцать человек, заболевших ботулизмом, выписаны из стационаров, один в Нижегородской области и 14 в Москве, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:11
2024-06-20T13:50
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижегородская область
москва
здоровье - общество
происшествия
казань
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пятнадцать человек, заболевших ботулизмом, выписаны из стационаров, один в Нижегородской области и 14 в Москве, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В середине июня более 100 человек в Москве обратились за помощью, почувствовав симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Также с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани."По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них один в Нижегородской области и 14 в Москве",- говорится в сообщении.Ботулизм - опасное заболевание, которое развивается из-за отравления ботулотоксином. Источником становится бактерия клостридия, которая выделяет опасный для жизни человека токсин.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
нижегородская область
москва
казань
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижегородская область, москва, здоровье - общество, происшествия, казань
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Нижегородская область, Москва, Здоровье - Общество, Происшествия, Казань
Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших ботулизмом

Роспотребнадзор: 15 человек, заболевших ботулизмом, выписаны из стационаров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пятнадцать человек, заболевших ботулизмом, выписаны из стационаров, один в Нижегородской области и 14 в Москве, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В середине июня более 100 человек в Москве обратились за помощью, почувствовав симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Также с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани.
"По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них один в Нижегородской области и 14 в Москве",- говорится в сообщении.
Ботулизм - опасное заболевание, которое развивается из-за отравления ботулотоксином. Источником становится бактерия клостридия, которая выделяет опасный для жизни человека токсин.
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Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижегородская областьМоскваЗдоровье - ОбществоПроисшествияКазань
 
 
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