https://ria.ru/20240620/blinovskaya-1954127792.html
Блогер Блиновская задолжала приставам две тысячи рублей
Блогер Блиновская задолжала приставам две тысячи рублей - РИА Новости, 20.06.2024
Блогер Блиновская задолжала приставам две тысячи рублей
Блогер и "королева марафонов" Елена Блиновская, которая обвиняется в легализации средств, сокрытых от налогов, задолжала 2 тысячи рублей судебным приставам,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T01:09
2024-06-20T01:09
2024-06-20T02:00
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елена блиновская
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Блогер и "королева марафонов" Елена Блиновская, которая обвиняется в легализации средств, сокрытых от налогов, задолжала 2 тысячи рублей судебным приставам, выяснило агентство РИА Новости. Согласно данным с сайта Федеральной службы судебных приставов, у Блиновской две непогашенные задолженности. Исполнительное производство по первой задолженности на 1000 рублей было заведено 7 октября 2022 года постановлением о взыскании исполнительского сбора Межрайонного отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов №3 ГУФССП РФ по г. Москве. Почти через год, 27 сентября 2023, судебный пристав возбудил аналогичное исполнительное производство на 1000 рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей. Налоговая также определила Блиновской штраф в размере 226 миллионов рублей. Общая сумма регулярно увеличивается в связи с начислением пени. По данным СК, блогер Елена Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
https://ria.ru/20240617/blinovskaya-1953468769.html
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происшествия, россия, москва, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер Блиновская задолжала приставам две тысячи рублей
"Королева марафонов" Блиновская получила взыскание в две тысячи рублей за долги
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Блогер и "королева марафонов" Елена Блиновская, которая обвиняется в легализации средств, сокрытых от налогов, задолжала 2 тысячи рублей судебным приставам, выяснило агентство РИА Новости.
Согласно данным с сайта Федеральной службы судебных приставов, у Блиновской две непогашенные задолженности.
Исполнительное производство по первой задолженности на 1000 рублей было заведено 7 октября 2022 года постановлением о взыскании исполнительского сбора Межрайонного отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов №3 ГУФССП РФ
по г. Москве
.
Почти через год, 27 сентября 2023, судебный пристав возбудил аналогичное исполнительное производство на 1000 рублей.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО.
В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей. Налоговая также определила Блиновской штраф в размере 226 миллионов рублей. Общая сумма регулярно увеличивается в связи с начислением пени.
По данным СК
, блогер Елена Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.