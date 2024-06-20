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Свыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту
Свыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту - РИА Новости, 20.06.2024
Свыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту
Более 2,2 миллиарда рублей направлено малому и среднему бизнесу Томской области с начала года благодаря национальному проекту "Малое и среднее... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:28
2024-06-20T16:28
2024-06-20T16:28
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 2,2 миллиарда рублей направлено малому и среднему бизнесу Томской области с начала года благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", поддержку получили 270 компаний региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев рассказал на встрече с предпринимательским сообществом региона, что привлечь необходимое финансирование помогли гарантии и поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) и программа льготного кредитования "1764". "При помощи поручительств участников НГС, в том числе "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, малый и средний бизнес может привлечь необходимое финансирование в виде банковских кредитов. Особую актуальность такая поддержка имеет для предпринимателей, у которых отсутствует или недостаточно залогового обеспечения", — отметил Коломийцев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что только благодаря "зонтичному" механизму за время его действия с сентября 2021 года, по данным на 13 июня текущего года, более 410 малых и средних компаний Томской области получили финансирование общим объемом 5,4 миллиарда рублей. С начала года более 1,2 тысячи малых и средних предприятий Томской области стали поставщиками крупных госкомпаний в рамках закупок по 223-ФЗ. При этом прирост количества поставщиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18%. Объем закупок крупнейших заказчиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза — до 21,81 миллиарда рублей. Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов осуществляют контроль квоты закупок у малого и среднего бизнеса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Томская область, Корпорация МСП
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 2,2 миллиарда рублей направлено малому и среднему бизнесу Томской области с начала года благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", поддержку получили 270 компаний региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Заместитель генерального директора Корпорации МСП
Кирилл Коломийцев рассказал на встрече с предпринимательским сообществом региона, что привлечь необходимое финансирование помогли гарантии и поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) и программа льготного кредитования "1764".
"При помощи поручительств участников НГС, в том числе "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, малый и средний бизнес может привлечь необходимое финансирование в виде банковских кредитов. Особую актуальность такая поддержка имеет для предпринимателей, у которых отсутствует или недостаточно залогового обеспечения", — отметил Коломийцев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что только благодаря "зонтичному" механизму за время его действия с сентября 2021 года, по данным на 13 июня текущего года, более 410 малых и средних компаний Томской области получили финансирование общим объемом 5,4 миллиарда рублей.
С начала года более 1,2 тысячи малых и средних предприятий Томской области стали поставщиками крупных госкомпаний в рамках закупок по 223-ФЗ. При этом прирост количества поставщиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18%.
Объем закупок крупнейших заказчиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза — до 21,81 миллиарда рублей. Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов осуществляют контроль квоты закупок у малого и среднего бизнеса.