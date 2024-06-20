Рейтинг@Mail.ru
Свыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
16:28 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/biznes-1954303193.html
Свыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту
Свыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту - РИА Новости, 20.06.2024
Свыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту
Более 2,2 миллиарда рублей направлено малому и среднему бизнесу Томской области с начала года благодаря национальному проекту "Малое и среднее... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:28
2024-06-20T16:28
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
томская область
корпорация мсп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954296558_0:17:680:400_1920x0_80_0_0_9c8eca4319ff793739ababab6279ec8a.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 2,2 миллиарда рублей направлено малому и среднему бизнесу Томской области с начала года благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", поддержку получили 270 компаний региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев рассказал на встрече с предпринимательским сообществом региона, что привлечь необходимое финансирование помогли гарантии и поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) и программа льготного кредитования "1764". "При помощи поручительств участников НГС, в том числе "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, малый и средний бизнес может привлечь необходимое финансирование в виде банковских кредитов. Особую актуальность такая поддержка имеет для предпринимателей, у которых отсутствует или недостаточно залогового обеспечения", — отметил Коломийцев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что только благодаря "зонтичному" механизму за время его действия с сентября 2021 года, по данным на 13 июня текущего года, более 410 малых и средних компаний Томской области получили финансирование общим объемом 5,4 миллиарда рублей. С начала года более 1,2 тысячи малых и средних предприятий Томской области стали поставщиками крупных госкомпаний в рамках закупок по 223-ФЗ. При этом прирост количества поставщиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18%. Объем закупок крупнейших заказчиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза — до 21,81 миллиарда рублей. Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов осуществляют контроль квоты закупок у малого и среднего бизнеса.
https://ria.ru/20240620/granty-1954199325.html
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954296558_120:0:653:400_1920x0_80_0_0_17bd4af7dd0ae2a444c13602f16f0b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Томская область, Корпорация МСП

Свыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту

© Фото : правительство Томской областиСвыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту
Свыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : правительство Томской области
Свыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 2,2 миллиарда рублей направлено малому и среднему бизнесу Томской области с начала года благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", поддержку получили 270 компаний региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев рассказал на встрече с предпринимательским сообществом региона, что привлечь необходимое финансирование помогли гарантии и поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) и программа льготного кредитования "1764".
Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Предприниматель получил два гранта на развитие бизнеса на Камчатке
Вчера, 12:15
"При помощи поручительств участников НГС, в том числе "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, малый и средний бизнес может привлечь необходимое финансирование в виде банковских кредитов. Особую актуальность такая поддержка имеет для предпринимателей, у которых отсутствует или недостаточно залогового обеспечения", — отметил Коломийцев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что только благодаря "зонтичному" механизму за время его действия с сентября 2021 года, по данным на 13 июня текущего года, более 410 малых и средних компаний Томской области получили финансирование общим объемом 5,4 миллиарда рублей.
С начала года более 1,2 тысячи малых и средних предприятий Томской области стали поставщиками крупных госкомпаний в рамках закупок по 223-ФЗ. При этом прирост количества поставщиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18%.
Объем закупок крупнейших заказчиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза — до 21,81 миллиарда рублей. Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов осуществляют контроль квоты закупок у малого и среднего бизнеса.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаТомская областьКорпорация МСП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала