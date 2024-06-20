https://ria.ru/20240620/biznes-1954303193.html

Свыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту

Свыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту - РИА Новости, 20.06.2024

Свыше 2,2 млрд рублей получил бизнес Томской области благодаря нацпроекту

Более 2,2 миллиарда рублей направлено малому и среднему бизнесу Томской области с начала года благодаря национальному проекту "Малое и среднее... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:28

2024-06-20T16:28

2024-06-20T16:28

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

томская область

корпорация мсп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954296558_0:17:680:400_1920x0_80_0_0_9c8eca4319ff793739ababab6279ec8a.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 2,2 миллиарда рублей направлено малому и среднему бизнесу Томской области с начала года благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", поддержку получили 270 компаний региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев рассказал на встрече с предпринимательским сообществом региона, что привлечь необходимое финансирование помогли гарантии и поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС) и программа льготного кредитования "1764". "При помощи поручительств участников НГС, в том числе "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, малый и средний бизнес может привлечь необходимое финансирование в виде банковских кредитов. Особую актуальность такая поддержка имеет для предпринимателей, у которых отсутствует или недостаточно залогового обеспечения", — отметил Коломийцев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что только благодаря "зонтичному" механизму за время его действия с сентября 2021 года, по данным на 13 июня текущего года, более 410 малых и средних компаний Томской области получили финансирование общим объемом 5,4 миллиарда рублей. С начала года более 1,2 тысячи малых и средних предприятий Томской области стали поставщиками крупных госкомпаний в рамках закупок по 223-ФЗ. При этом прирост количества поставщиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18%. Объем закупок крупнейших заказчиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза — до 21,81 миллиарда рублей. Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов осуществляют контроль квоты закупок у малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20240620/granty-1954199325.html

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область, корпорация мсп