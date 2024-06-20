https://ria.ru/20240620/biryukov-1954348198.html
Бирюков: более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве
Бирюков: более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве - РИА Новости, 20.06.2024
Бирюков: более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве
Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:32
2024-06-20T18:32
2024-06-20T18:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940169269_0:184:3163:1963_1920x0_80_0_0_16f84cd66dcb360ae076241baf768735.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков. Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток. Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
https://ria.ru/20240620/posledstviya-1954270349.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940169269_362:78:2989:2048_1920x0_80_0_0_0d3100d128f65208a9205cfea240e7e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, гидрометцентр
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Гидрометцентр
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков.
Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток.
Ранее Гидрометцентр
объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.