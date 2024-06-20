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Бирюков: более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве - РИА Новости, 20.06.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:32 20.06.2024
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Бирюков: более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве
Бирюков: более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве - РИА Новости, 20.06.2024
Бирюков: более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве
Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:32
2024-06-20T18:32
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петр бирюков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков. Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток. Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
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москва, петр бирюков, гидрометцентр
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Гидрометцентр

Бирюков: более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСломанное ураганом дерево на улице города Москвы
Сломанное ураганом дерево на улице города Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сломанное ураганом дерево на улице города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков.
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Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток.
Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГидрометцентр
 
 
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