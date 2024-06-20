https://ria.ru/20240620/biryukov-1954348198.html

Бирюков: более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве

Бирюков: более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве - РИА Новости, 20.06.2024

Бирюков: более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве

Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:32

2024-06-20T18:32

2024-06-20T18:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков. Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток. Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.

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москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, гидрометцентр