https://ria.ru/20240620/biryukov-1954266865.html
Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 20.06.2024
Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:16
2024-06-20T15:16
2024-06-20T18:11
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В течение суток 20 июня в столице прогнозируются экстремальные погодные условия – сильные дожди с вероятностью выпадения до 20 миллиметров осадков в течение часа в отдельных районах города, гроза, усиление порывов ветра до 18-23 метров в секунду. С 12.00 до 17.00 возможно формирование смерчей. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы работают в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что в городе приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. "Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города", - говорится в сообщении. Отмечается, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ, городских информационных табло, СМС-сообщений. "Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240610/moskva-1952059873.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2024-06-20T15:16
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, экология в россии, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Экология в России, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В течение суток 20 июня в столице прогнозируются экстремальные погодные условия – сильные дожди с вероятностью выпадения до 20 миллиметров осадков в течение часа в отдельных районах города, гроза, усиление порывов ветра до 18-23 метров в секунду. С 12.00 до 17.00 возможно формирование смерчей. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы работают в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся
в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве уточнили, что в городе приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.
«
"Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ, городских информационных табло, СМС-сообщений.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркивается в сообщении.