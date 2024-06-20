"Обезумели": американский сенатор раскритиковал союзников Киева
Американский сенатор Вэнс: у НАТО не должно быть никакого интереса на Украине
© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отправка наземных войск НАТО в зону спецоперации не должна быть в интересах США и НАТО, поскольку конфликт на Украине не несет им непосредственной угрозы, заявил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью порталу Breitbart.
"Действительно много сумасшедших европейских лидеров, некоторые из которых были наказаны на последних выборах. Послушайте, они говорят, что нам нужно послать наземные войска НАТО на Украину. Это безумие!" — сказал он.
По мнению сентора, единственной причиной для отправки контингента НАТО в зону боевых действий в каком бы то ни было вооруженном конфликте является прямая угроза Соединенным Штатам или альянсу. Конфликт на Украине такой угрозы не представляет, отметил он.
"Послушайте, в этом вооруженном конфликте нет ничего хорошего, но он не является прямой угрозой для НАТО", – заключил Вэнс.
Агрессивная риторика западных политиков
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом к возможной отправке военных.
При этом он столкнулся с критикой как внутри страны, так и среди международных союзников, а в начале мая его заявления опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит "неминуемого риска" нападения России на союзников по блоку.
В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
Как подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин, Москва не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению президента начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.