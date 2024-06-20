https://ria.ru/20240620/bezopasnost-1954339157.html

Военные из множества стран ЕС будут обеспечивать безопасность на ОИ-2024

Военные из множества стран ЕС будут обеспечивать безопасность на ОИ-2024 - РИА Новости, 20.06.2024

Военные из множества стран ЕС будут обеспечивать безопасность на ОИ-2024

Полицейские и военные из множества стран ЕС прибудут в Париж, чтобы помогать обеспечивать безопасность на Олимпийских играх, сообщает издание Journal du... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:03

2024-06-20T18:03

2024-06-20T18:03

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франция

париж

олимпийские игры

англия

евросоюз

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ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Полицейские и военные из множества стран ЕС прибудут в Париж, чтобы помогать обеспечивать безопасность на Олимпийских играх, сообщает издание Journal du Dimanche. Издание напоминает, что еще в январе власти Франции обратились к 46 странам с просьбой выделить силы в поддержку 18 тысяч военных и 45 тысяч полицейских и жандармов, которых Франция привлечет к работе во время игр. Официально об отправке военных заявили Польша и Бельгия, однако, по информации издания, стран гораздо больше. "По информации JDD, это также Англия, Германия, Дания, Испания, США, Литва и Нидерланды. Хотя точное количество солдат неизвестно, около 2000 иностранных полицейских и военнослужащих будут присутствовать на территории страны во время Олимпийских игр", - пишет СМИ. Отмечается, что военные будут выполнять единичные задачи в специфических областях, таких как обнаружение взрывчатых веществ с помощью служебных собак. Как минимум двадцать олимпийских объектов во Франции рассчитаны на очень большое число зрителей, и французские специалисты не справятся с их охраной в одиночку. Также Париж запросил помощи в плане защиты от БПЛА, к этом привлекут военных из Англии, Германии и Испании. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

https://rsport.ria.ru/20240620/velogonki-1954195560.html

https://rsport.ria.ru/20240617/nok-1953404129.html

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в мире, франция, париж, олимпийские игры, англия, евросоюз, летние олимпийские игры 2024